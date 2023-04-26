共和黨發佈AI合成宣傳片：拜登連任世界大亂　訴諸恐懼有用嗎？

美國總統拜登（Joe Biden）4月25日正式宣布競逐連任，共和黨隨即發佈一套攻擊拜登的影片，內容是「若拜登成功連任，美國以致世界大亂」。不過訴諸恐懼，能讓人們懼怕拜登，使共和黨取得勝利嗎？



該約30秒的影片，使用了最新的人工智能AI技術，模擬各種「震撼」的畫面。包括中國大陸攻擊台灣、台北101被炸；各種軍人、示威、非法入境者入侵、犯罪、市面肅條等等的畫面，並告訴觀眾這將會是拜登所闖的禍。

這些內容都是共和黨在競選時最常提及的話題，包括共產中國的威脅、自由派造成的破壞及犯罪猖獗等等。

影片中其中一幕，示意因經濟肅條導致眼行擠提。（共和黨宣傳片截圖）

AI繪圖技術在近年突飛猛進，只要輸入相關字詞，電腦就能為其畫出理想的圖片，利用不同模型更能幾可亂真。這也是美國政黨首次以AI繪圖作用競選宣傳的一部分。儘管前總統特朗普（Donald Trump）已嘗試利用AI把特朗普「神化」，畫出全能特朗普的畫像當成NFT出售籌錢。

有分析認為，影片企圖透過訴諸人們對戰爭和犯罪的恐懼，對民主黨尤其是拜登產生懷疑及不信任。影片帶來了衝擊，特別是當未有更令人信服的映像使用時，利用AI生成是最好的方法。但同時有分析認為這宣傳並沒有針對拜登提出的政策進行反擊，只是使用圖像渲染老調重彈的東西，吸引MAGA（讓美國再次偉大，汎指極右共和黨支持者）的觀眾。

人權組織Witness主席格雷戈里（Sam Gregory）指出，共和黨似乎從波索别克（Jack Posobiec）那得到了靈感。波索别克是美國著名極右陰謀論者，包括創造了荒謬的「披薩門」陰謀論，近日波索别克製作了一套有關拜登要征兵應對俄羅斯的入侵的影片，暗示拜登要牽起第三次世界大戰。

民主黨全國委員會批評共和黨的廣告，指其要以「編造」的映像作宣傳，是因為共和黨無反駁拜登政府的政績。

根據WPA Intelligence最新民調，若目前舉行大選，拜登將以約3.1%的優勢勝出特朗普，但會以1.2%輸給共和黨另一名潛在候選人，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。至於根據《華爾街日報》的民調，若重演拜登與特朗昔的對決，拜登將獲得54%的支持，大幅拋離只得15%支持度的特朗普。