特朗普與拜登再選一次好嗎？民調：大多數美國受訪者不想

美媒4月23日發布的一個民意調查結果顯示，大多數美國受訪者不希望2024年仍是美國總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump）對戰。23日另一個民調結果稱，大部份受訪美國選民不看好他們再選。



美國全國廣播公司（NBC News）23日公布的一項調查結果顯示，60%美國受訪者認為特朗普不應再次選總統，而同時有70%受訪者認為拜登不競選連任。

民調結果發現，51%的民主黨人認為拜登不應出戰2024年美國大選，48%受訪者表示，拜登不應參選的主要原因是他的年齡——他已80歲。他的對手特朗普76歲。

約三分之一的受訪共和黨人稱，特朗普不應參選，約30%持反對意見人士所持的理由是，特朗普被刑事指控。

這項民調由共和黨民調轉家麥金塔夫（Bill McInturff）所在的Public Opinion Strategies和Hart Research的民主黨人霍威特（Jeff Horwitt）進行，在4月14日至18日期間訪問1,000名成年人，誤差率約為3%。

美國總統拜登3月17日在白宮接見到訪的愛爾蘭總理瓦拉德卡。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社4月24日稱，美國《國會山報》（The Hill）4月23日指，雅虎新聞網站（Yahoo! News）與輿觀調查公司（YouGov）4月14日至17日訪問1,530名選民。

這項民調結果顯示，38%受訪者厭倦拜登和特朗普再次競爭，29%受訪者表示對此感到害怕，23%受訪者感到愁悶，只有8%受訪者稱感到自豪，23%受訪者認為特朗普與拜登再次參選為人帶來希望。

民調指，27%受訪者不認為拜登應參選，只有43%受訪民主黨人支持者稱他應嘗試連任。結果顯示，拜登再次當選的機率比特朗普高，46%的受訪者支持拜登，42%的受訪者支持特朗普。

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