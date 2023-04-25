日本自由行注意｜勿吃「烏鴉肉刺身」 專家警告：極易食物中毒
撰文：TVBS新聞網
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日本的生食文化相當有名，除了最常見的生魚片，將牛肉、馬肉、熊肉等作成刺身拿來生吃的料理也時有所聞。
然而，近日《東京新聞》刊出一篇介紹「烏鴉肉刺身」的專欄，文中作者生吃烏鴉肉的行為引發極大爭議，連厚生勞動省都趕緊跳出來澄清，警告民眾不要生吃烏鴉肉。
除烏鴉肉外 專家指這些刺身也是高危（點圖了解更多）：
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綜合日媒報道，《東京新聞》於今年3月7日刊出一篇以「烏鴉肉的生食文化，挑戰究極的野味」為題的專欄文章，記者到了日本茨城縣，參加了當地居民的餐會，吃起了烏鴉肉刺身料理，其中包括醬油醃漬的烏鴉胸肉刺身、烏鴉肝臟刺身等，雖然記者本人也感到有些擔心，但吃完之後隔日身體並沒有出現異狀。
然而，這篇報道卻掀起不小爭議，茨城縣也趕緊跳出來澄清，雖然法律上並沒有禁止生吃烏鴉，但是因為有極高的風險可能導致食物中毒，希望民眾不要嘗試。
另一方面，醫生、科學領域專家也對此篇報道提出質疑，因為目前日本境內的禽流感疫情仍然十分嚴重，許多雞隻都為此遭到撲殺，在這種情況下還寫出一篇生吃烏鴉肉的介紹文，實在令人難以理解。
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日本厚生勞動省也在報道刊出的翌日（3月8日）就火速在官方推特貼出公告，呼籲日本民眾應多加留意，吃野味時千萬要加熱到全熟，「鹿、野豬等野生動物和鴨子、烏鴉等野鳥都可能攜帶病原體，生吃其肉和內臟是十分危險的行為，請確認肉有經過完全加熱後再食用」。
儘管刺身和烏鴉在日本都十分常見，但將兩者合在一起的烏鴉肉刺身卻令人難以接受，日本網友也紛紛表示：「烏鴉是吃垃圾的鳥，不管是烤肉還是生吃，我都不會想吃啊」、「請千萬不要模仿這種行為」、「我是茨城縣居民，我還是第一次聽到烏鴉肉刺身」、「居然有人把烏鴉肉當成刺身來吃？」。
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