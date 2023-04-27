習近平澤連斯基通話：美法歡迎　俄羅斯：暫未有中俄首腦通話安排

中國國家主席習近平4月26日與烏克蘭總統澤連斯基通電話。雙方就中烏關係和俄烏戰爭交換意見。中國將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決危機同各方進行深入溝通。兩人通話後，多國領袖公開回應。



中國：

習近平與澤連斯基通過後，中方公布將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。

烏克蘭總統府在通話後發表人事令，派任前戰略產業部長里亞比金（Pavlo Ryabikin）為新任駐中國大使。中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會上稱，中方歡迎烏方任命新任駐華大使，願為他履職提供便利。

習澤通話：圖為2023年4月26日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔與中國國家主席習近平（不在圖中）通話。（Reuters）

烏克蘭：

澤連斯基在與習近平通話後表示，烏克蘭的和平是無法通過在領土問題上妥協來實現的。他在個人Telegram頻道上發文：「在領土問題上妥協是無法換來和平的」。

澤連斯基指出，烏克蘭領土完整意味着恢復到1991年的邊界。

中國近月為俄烏和平奔走，中國國家主席習近平訪俄後，外界在有關方面的預期進一步升溫。圖為2023年3月21日，歡迎習近平訪俄的酒會結束後，習近平與俄羅斯總統普京一同離場。（Reuters）

烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫（Sergey Nikiforov）電視台節目上說：「雙方交換了看法。中國領導人親自介紹了中方和平計劃，澤連斯基闡述了自己的和平方案。很高興看到存在一些契合點。這包括不使用核武器，以及不能將國家核設施拿來挾制。可以從這些契合點開始發展對話。」

他還說，這是雙方長時間中斷之後的第一次嚴肅對話，因此基輔並未期待能在這次通話中達成「任何具體協議」。

俄羅斯：

克里姆林宮27日回應，認為習近平與澤連斯基通話交流是主權事務。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，在普京可知的將來的工作表中暫時沒有與中國國家主席通話這一項。。

頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）在談論與烏克蘭的談判時表示，談話是不可能的，與目前的領導層沒有什麼可談的。

歐盟旗幟：圖為2023年3月13日，鏡頭下在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚的旗幟。（Reuters）

歐盟委員會發言人馬梅（Eric Mamer）說：「這是中國履行其聯合國安理會成員的責任，重要且早該跨出的第一步。」

馬梅稱「中國的領袖需要利用影響力促使俄羅斯結束侵略戰爭，恢復烏克蘭領土完整，尊重其主權，以此作為實現公義與和平的基礎。」

圖為2023年2月13日美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在每日例行記者會上回應記者提問。記者會是在白宮舉行。（Reuters）

美國白宮對習澤通話表示歡迎，法國也表示「鼓勵所有對話」。

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）26日向傳媒表示，這次通話是一件好事。至於通話會否引發邁向和平的有意義一步，他回應指「我想我們還不知道。」

法媒引述一名法國總統府官員指，法國「鼓勵所有對話」，以促進解決衝突，指這符合烏克蘭的根本利益和國際法。