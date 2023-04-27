習近平與澤連斯基通話　外媒關注：中國真的能扮演和平使者？

國家主席習近平，在4月26日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，成為國際焦點。中國在2月發表政治解決烏克蘭危機的立場文件，獲得烏克蘭的和應。各國媒體對這次對話的解讀是什麼？



美國Politico：中烏有關鍵分歧，但對話可予以肯定

中烏雙方的分歧顯而易見，澤連斯基曾表示俄羅斯只要佔領着烏方領土，談判是不可能的事，但中國卻在現時呼籲談判，能否成事讓人懷疑。不過，歐洲國家對雙方的接觸多報以積極回應。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在澤連斯基相關的網上貼文中表示這是「好消息」；法國愛麗舍宮亦對兩國元首對話表示認同，指法國將鼓勵任何有助按烏克蘭根本利益及國際法解決衝突的對話。

圖為4月26日，澤連斯基在基輔總統府與習近平通電話。（Reuters）

美聯社：中國真的能扮演和平使者？

中國過去一直避免捲入其他國家衝突，只關注國內經濟發展，但近日卻積極參與國際事務，包括促成沙特及伊朗和談。中國過去一直希望在東歐建立影響力，協助烏克蘭合乎中國的需要。

中國的聲明特別提到爆發核戰的警告，這可能與中國憂慮着衝突破壞力日增的風險。不過，外界懷疑中國能否成功地扮演和平使者的角色，畢竟中國與俄羅斯走得太近。

英國BBC：中國能協助結束戰爭的可能性似乎很小

周三這長達一小的通話不能算是完全驚喜，中國已預告將與澤連斯基對話。然而中國能協助結束戰爭的可能性似乎很小，俄羅斯沒有表現出從烏克蘭領土上撤軍的意願，這與基輔一個關鍵要求相違背：「不會接受以領土妥協為代價的和平」。

中國近年積極參與國際事務，包括調解沙特與伊朗，也有可能涉及經濟因素。而在中國國內，也有很多人視政府這舉動為負責任的國家行動。

新加坡CNA：中國在俄烏間有着特殊位置

儘管中國不太可能仿傚如西方一樣對俄羅斯實施制裁，但烏克蘭尋求與中國對話是有意義的：為展開談判創造有利條件，戰爭必須要結束；站在中國立場，儘管中國可從俄羅斯獲得廉價石油和煤炭，但一場俄羅斯不能保證獲勝的持久戰不符合中國利益；而對於俄羅斯而言，中國的參與可為普京提供一個不失面子的方法。