習近平與澤連斯基通話引全球矚目　十個值得關注的細節

俄烏衝突爆發一年多後，中國國家主席習近平4月27日首次同烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，引發全球關注。



《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地時政評論微信公眾號「牛彈琴」以《這次全世界矚目的通電話，10個很不尋常的細節》為標題，分析這次通話的十項值得關注的重點。



在文中開頭和結尾，「牛彈琴」都強調，「這個世界，確實大不一樣了。」他指出，這次的通話第一個細節是「應約」，按新華社報道，這次通電話，是習近平「應約」同澤連斯基進行電話交談。

「牛彈琴」認為，這次通話，是應烏克蘭方面的請求，「確實，我們看到，澤連斯基多次表達了通電話的願望。現在，時機成熟，電話鈴響了。」

第二個細節則是感謝。「牛彈琴」指出，按照新華社報道，習近平對澤連斯基表示，自己讚賞澤連斯基總統多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。

在持續的俄烏戰事中，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區不少設施在俄烏戰事中被破壞。（路透社）

第三個細節則是提到，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。習近平在對話透露，雙方要著眼未來，堅持從長遠角度看待和謀劃兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展。

「牛彈琴」指出，尊重的是主權和領土完整，而且要相互，這也是中國的一貫立場。牛彈琴說道，「其中的深意，我相信應該也不用多說」。

細節四，勸和促談。「牛彈琴」提到，習近平告訴澤連斯基：在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。

習近平告訴澤連斯基：「我相繼提出了「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」。中方還在此基礎上發佈了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》檔案。」牛彈琴認為，全世界這樣積極勸和促談的，估計也就中國了。

烏克蘭總統澤連斯基（Reuters）

細節五則是光明正大。「牛彈琴」指出，習近平對澤連斯基說：中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。

「牛彈琴」認為，這幾句話，值得細細體會。他提到，對於中國的立場，國際上也不乏污衊之詞。但習近平擲地有聲：中方所作所為光明正大。

「牛彈琴」分析稱，「中國坦坦蕩蕩，勸和促談。而且，習近平還指出：我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。『既不也不更不』，那反過來說，究竟誰在隔岸觀火？誰在拱火澆油？誰在趁機牟利？這就是藝術。澤連斯基，你應該清楚吧。」

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2月20日突訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面照。被指為澤連斯基替身的貼身保鑣頓涅茨（Maksym Donets）緊隨二人身旁。（Reuters）

細節六，沒有贏家。「牛彈琴」指出，習近平告訴澤連斯基：「對話談判是唯一可行的出路。核戰爭沒有贏家。對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。」

「牛彈琴」分析，習近平提出的對話談判，真的是苦口婆心，「牛彈琴」指出，類似的話，習近平勸過普京，現在也勸澤連斯基。此外，習近平也提醒，核戰爭沒有贏家，呼籲他們要冷靜克制，為自己也要為全人類多考慮。習近平也勸烏克蘭，要抓住契機，要對話談判解決。

細節七，中國特使。「牛彈琴」認為，這應該是一個重大動向。根據新華社的報道，習近平告訴澤連斯基：中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。

「牛彈琴」介紹，中國有很多特使。比如，在中東，我們經常可以看到，中國特使到訪某某國，他們的訪問，除了加強中國與相關國家的關係外，也幫助敵對國家彌合分歧。所以，也就有了沙特和伊朗最終在北京的歷史性和解。現在，中國特使又要去俄羅斯和烏克蘭了。重任在肩，世界矚目。

中國政府歐亞事務特別代表李輝將前往烏克蘭。（外交部網站）

細節八，烏方表態。「牛彈琴」指出，澤連斯基除了祝賀習近平再次當選外，他還讚賞中國取得的非凡表現，同時，澤連斯指出，中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞台上發揮著巨大影響力。

值得關注的是，澤連斯基還提到，烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。

中方的勸和促談，中國的巨大影響力，烏克蘭也看在眼裡。至於一個中國政策，澤連斯基也明白，中國的紅線在哪裡，他也明確作出了保證。烏克蘭和中國還是將全面開展合作。

中國外交部長秦剛曾說台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線.。（中國外交部網站）

細節九，期待。根據新華社報道，在和習近平通電話時，澤連斯基介紹對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

「牛彈琴」指出，澤連斯基的介紹，肯定跟普京不一樣。但有一點，他和普京一樣的，都對中國的建設性作用表示歡迎。

「牛彈琴」提到，記得上個月在莫斯科，普京對習近平就說：「俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場檔案，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。能同時贏得俄烏這樣的期待，環顧世界，估計也就中國了。」

習近平與普京：圖為2023年3月21日，俄羅斯總統普京（右）與中國國家主席習近平（左）在克宮一同祝酒。（Reuters）

最後第十個細節是「欣慰」，感覺澤連斯基大舒了一口氣。看他隨後發Twitter，同樣的內容，烏克蘭文說一遍，英文說一遍，中文再說一遍，大致意思是：我同習近平通了一個長時間而充實的電話。我相信，此次通話，以及烏克蘭駐華大使的任命，將有力推動兩國關係的發展。

「牛彈琴」指出，澤連斯基表示，自己進行了長時間而充實的通話。這是。而且，打完這個電話，他對中烏關係未來信心滿滿。新任命的駐華大使，則是烏克蘭前戰略工業部部長。部長當大使，多少也體現烏克蘭發展對華關係的重視。

我相信，澤連斯基應該也是看到了中方的善意和誠意，在烏克蘭危機上，中國確實在努力勸和促談。

這個世界已經不一樣了 中國成斡旋者

「牛彈琴」末段指出，曾幾何時，不管是西方和東方，如果發生戰爭衝突，居中斡旋的似乎總是歐美的幾個大國，「但現在，一場歐洲的戰火，來自東方的中國，卻成了最受世界矚目的斡旋者。」

「牛彈琴」分析，中國成為斡旋者應該是世界近現代史上的第一次，原因在於因為中國是真正中立的第三方，確實始終站在和平一邊。「而且，就是這個中國，不久前還成功讓沙特和伊朗達成了和解，以至於基辛格（Henry Kissinger）都感嘆，中國作為和平締造者的出現，『改變了國際外交的職權範圍』。」

沙伊復交：在中國斡旋下，沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日與中國共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為10日協議簽訂時的情形，中共中央外事工作辦公室主任王毅坐在艾班和沙姆哈尼之間。（Reuters）

「牛彈琴」寫道，「這就是中國的外交藝術。我看到，這次電話後，美國、法國、歐盟等等，不管是真心還是表面，都表示了歡迎，都期待會有新的進展。這個世界，確實大不一樣了。」

最後他也呼籲，「俄羅斯和烏克蘭，還是別打了。打來打去，總是老百姓最倒霉，和為貴！」