特朗普遭控27年前強姦美國女作家　她淚訴極度疼痛恐怖宛如昨日

美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）4月26日在法院出庭作證稱在1996年於在紐約一間百貨公司遭前總統特朗普（Donald Trump）強姦，並講述事發經過。



卡羅爾26日供稱，1996年春季曾在伯格多夫-古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman）遭特朗普強姦。她公開指控他後飽受詆譭。特朗普多次否認其事。

卡羅爾憶述此事時稱，最初她對於特朗普邀她一同為另一名女子挑禮物覺得開心，認為這後來會是一個好的談資，豈料後來一切變成她終身的夢魘。

圖為美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）2023年4月26日抵達紐約曼哈頓聯邦法院，準備就指控前總統特朗普（Donald Trump）強姦罪一案出庭作證。（Reuters）

她稱事發前從未想過對方會試圖強姦她。她繪形繪聲地描述，特朗普在內衣部叫她試穿一件透視連身衣，二人便一同走進更衣室，特朗普隨即把她推到牆上，她掙扎不果，終被特朗普以手指和陰莖插入體內，令她極度疼痛。她之後用膝蓋頂開特朗普，並逃離對方。

卡羅爾在庭上落淚，憶述她後腦勺和陰道的疼痛。

她說受襲令她終身恐懼，再也無法與他人有親密關係。她也供稱，事後從未向警方報告，因為她對自己的所作所為自責。她對自己受襲前曾與特朗普調情感到內疚。

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