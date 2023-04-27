美國著名主持Jerry Springer逝世　曾演多部電影又做過市長

美國著名主持斯普林格（Jerry Springer）4月27日逝世，終年79歲。他當過美國辛辛那提市（Cincinnati）市長，自1991年起憑長壽清談節目《The Jerry Springer Show》在美國廣受歡迎，他也出演過多套電影如《凸務之王》（Austin Powers: The Spy Who Shagged Me）。



斯普林格的家人27日發表聲明，公布斯普林格的死訊。據英國廣播公司（BBC）報道，斯普林格27日在位於芝加哥的居所中安詳離世。

這位知名主持生於英國，幼年隨家人移居美國，長大後他當過美國前司法部長羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）的政治競選顧問、做過美國辛辛那提市（Cincinnati）市長，然後又涉足廣播業，擔任政治記者、評論員。

1991年他開始主持清談節目《The Jerry Springer Show》，關注社會問題和美國政治議題，這個長壽節目一直至2018年才結束，時間長達約27年。

斯普林格也出演過多部電影或電視劇，多次在戲內飾演他自己，即主持人Jerry Springer，例如是1999年的《凸務之王》、1997年的劇集《X檔案》（The X Files）。他於2004年的《反恐密令》（The Defender）則曾飾演美國總統。