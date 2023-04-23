澳洲喜劇演員漢弗萊斯逝世終年89歲　曾為海底奇兵配音出演哈比人

澳洲喜劇演員漢弗萊斯（Barry Humphries）4月22日逝世，享年89歲。他的作品包括《海底奇兵》（Finding Nemo）、《魔女搵老襯》（Bedazzled）、《哈比人》（The Hobbit）及《荒唐阿姨：潮爆大銀幕》（Absolutely Fabulous: The Movie）等。



漢弗萊斯在醫院進行髖關節手術後數天因併發症身亡。澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在Twitter對漢弗萊斯表示哀悼，形容對方是銀河系中最閃亮的星星，也是偉大的智者和諷刺作家。

漢弗萊斯年輕時就讀於墨爾本大學，1960年左右移居英國倫敦並在舞台上展開其職業生涯，造就包括家庭主婦Dame Edna Everage及好色的醉漢帕特森爵士（Sir Les Patterson）在內經典角色。

他1967年參與喜劇《魔女搵老襯》、Spice World、《哈比人》和《荒唐阿姨：潮爆大銀幕》的演出，2003年又為迪士尼（Disney）旗下彼思動畫製作室（Pixar，又稱皮克斯）作品《海底奇兵》配音，聲演大白鯊布魯斯（Bruce）。

漢弗萊斯1934 年2月17日於澳洲維多利亞省（Victoria）墨爾本（Melbourne）出生，父親是富裕的建築經理。