ASTRO文彬家中逝世　原定月底台灣開唱

韓媒4月20日引述首爾江南警察署報道韓國男子偶像團體ASTRO成員文彬在家中逝世，終年25歲。不少網民湧入其Instagram帳號詢問及悼念他。



得知消息的「粉絲」紛紛湧入他在Instagram發布的最新一則推文留言，稱「真的不敢相信」、「開玩笑吧？」、「真的嗎？」、「我真的不敢相信」、「愚人節是嗎？」、「愚人節已結束了！」、「看在上帝的份上請有人說這是謊言」和「安息吧天使」等。

韓聯社報道，首爾江南警察局稱，19日晚8時10分左右，經紀人發現文彬死在首爾江南區的家中後報警，他可能是自殺身亡，目前正在核實。

經紀公司Fantagio較早前表示正在確認消息，之後證實文彬已「成為天上的星星」。

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文彬原定22日和ASTRO成員尹產賀於澳門有一場粉絲見面會，30日也會跟ASTRO成員產賀前往台灣舉辦演唱會。

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