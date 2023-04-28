Indomie營多麵被指含致癌物　印尼：符合國內安全標準

印尼Indomie快熟麵因驗出含致癌物而在台灣和馬來西亞被撤下，但印尼當局指，在國內售賣的快熟麵符合安全標準，可安全食用。



台北市衞生局星期一（4月24日）驗出Indomie的「特色雞肉風味湯麵」含有可致癌的環氧乙烷（ethylene oxide），下令召回這款產品。隨後，馬來西亞衞生部也在星期三（4月26日）下令檢測這款快熟麵，同時要求廠商召回。

環氧乙烷是一種有毒氣體，主要用作農藥及為醫療儀器消毒。

驗出致癌物「環氧乙烷」的營多麵。（圖片資料：台北市政府衛生局）

不過，印尼食品與藥物管理局星期四（27日）回應說，在印尼銷售的這款快熟麵可安全食用。印尼一名貿易部官員更告訴媒體，快熟麵在海外被召回是因為台灣的標準「非常敏感」，與印尼不同。

但印尼食品與藥物管理局還是有敦促Indomie生產商要確保食品不含過量的環氧乙烷。

驗出致癌物「環氧乙烷」的檳城阿來白咖哩麵。（圖片資料：台北市政府衛生局）

印尼國會議員庫妮亞希較早前呼籲食品與藥物管理局對Indomie快熟麵進行抽樣檢測，以確保在印尼出售的產品與在台灣銷售的不同。她認為，當局應進行定期檢測並向公眾公佈結果，以讓消費者安心。

Indomie快熟麵由印尼食品公司旗下的營多食品（Indofood CBP）生產。公司在全球擁有超過20個生產設施，產品在超過100個國家銷售。當地媒體早前引述印尼食品公司說，快熟麵符合印尼和進口國家的監管標準。

臺北市政府衛生局公布112年度速食麵抽驗結果不符規定名單名（圖片來源：台北市政府衛生局）

本文獲《聯合早報》授權轉載

