烏克蘭財長：應利用中烏關係終結俄烏戰爭

烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）4月28日稱，烏克蘭應利用中烏雙邊關係為槓桿，協助結束俄烏戰爭。這番言論發布在4月26日中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話之後。



馬爾琴科28日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時稱，在「習澤通話」後「我不完全相信我們可在這次談話後強調特定的一些什麼，但我真正可以告訴你的是，繼續我們國家之間的對話很重要。」

圖為2023年4月26日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔與中國國家主席習近平（不在圖中）通話。（Reuters）

馬爾琴科稱：

我們真的了解中國的重要性，以及我們真的了解，為阻止中國（完全支持俄羅斯）而創設我們與中國的關係的重要性。 烏克蘭財政部長馬爾琴科

當他被問及中國能否被視為烏克蘭尋求達致和平的折衷方案的「最好朋友」，他回答說：「當然不是」。他點名美國及七國集團（G7），以及所有支持烏克蘭的夥伴。

他補充稱，基輔「應利用中國為槓桿以在這場戰爭取勝」，他稱烏克蘭應利用每一個機會說服俄羅斯停戰。

今後中烏雙方代表的接觸令人期待。習近平26日在通話中公布將派中國的歐亞事務特別代表李輝赴烏克蘭等國訪問。此外澤連斯基在通話結束後，宣布任命里亞比金（Pavlo Riabikin）為新任烏克蘭駐中國大使。