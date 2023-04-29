意大利女生故意講爛中文取笑亞裔　遭拍片公審網撻伐

一位巴基斯坦裔美國導演，與華裔男友和他的華人母親，在意大利搭乘火車時，有3名當地女大生，疑似對他們百般訕笑，還朝着一行人怪腔怪調說「你好」，讓該導演氣得拍下她們的行徑，24日分享到網上怒控「從沒遇過如此露骨的種族歧視」。隨着事件引發熱烈討論，3人就讀的大學也表示將調查此事，給出處分。



韓媒《中央日報》報道，巴基斯坦裔美國導演尤瑟夫（MAHNOOR EUCEPH），與有華裔血統的男友與其華裔母親、美籍父親，從意大利北部觀光勝地科莫湖，搭火車前往米蘭時，3名坐在對角線方向的女生，看着他們用意大利文開玩笑。她本來打算無視3人的行徑，但3人逐漸變本加厲，還看着他們用怪異聲調反覆說「你好」，發出爆笑聲，她才決定拍下對方的行為。

尤瑟夫指出，影片拍攝到的部份，其實是3人最收斂的時刻，但依然能聽到她們說着「你好」的聲音。她指出「在我的人生中，從沒遇過如此露骨的種族歧視，我男友也這麼說」。這支影片於24日公開後，透過社群媒體急遽擴散，在TikTok的播放次數破了1920萬次。有網友挖出3人的IG帳號，找出她們就讀的大學後，一狀告到學校。

相關文章：日本Lawson貼歧視外國人告示炎上 火速道歉＋補鑊 化解公關災難

+ 29

隨後，3人就讀的大學發表聲明，表示「反對各種形式的人種主義與歧視」，已着手對這起事件進行調查。將依據調查結果，對學生們進行處分。如今尤瑟夫已經刪除影片，並分享其中一位學生寄給她的道歉信，聲稱無意取笑她，亦無意拿他們的種族或國籍開玩笑。但尤瑟夫仍呼籲大家必須停止種族歧視的行為，認為這種行為不僅毀了自己的名聲，也毀了自己國家的名聲。

延伸閱讀：

「老戲骨」男星深夜病逝！享壽74歲 噩耗悲痛證實

【本文獲「TVBS」授權轉載。】