RyanAir要求南非籍乘客接受語文測試　通過才能登機掀歧視爭議

愛爾蘭廉價航空「瑞安航空」（Ryanair）近期為打擊南非假護照泛濫的問題，要求持有南非護照的旅客若是要前往英國，在行前必須接受「語言測驗」，要求旅客必須通過種族隔離時期使用的官方語言「南非荷蘭語」測試才能登機，也引發種族歧視爭議。



綜合外媒報道，歐洲最大廉航「瑞安航空」自今年5月底開始，要求持有南非護照的旅客在從任何地方搭機前往英國前，必須完成一份南非荷蘭語測試問卷，以證明其國籍。事實上，瑞安航空並未開設從南非飛往英國的航線，該項規定適用於所有從歐洲任何地區飛往英國的南非護照持有人。

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儘管瑞安航空宣稱，這項作法是為了因應南非假護照泛濫的問題，並表示未通過語言測試的旅客將被拒絕登機的旅客，但可享有機票全額退款。但這項措施仍然在南非引發極大爭議。

報道指出，「南非荷蘭語」是當年少數白人統治的種族隔離時期，許多學校和機構強制使用的官方語言，直到1994年才取消，因此多年來都被視為種族歧視的象徵之一。如今南非荷蘭語是該國11個官方語言的其中之一，在總人口5800萬的南非中，僅有約12%的南非人會使用南非荷蘭語。南非民眾格瓦拉（Siphiwe Gwala）：「這對一大群不會講南非荷蘭語的南非人來說非常歧視。」

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對此，南非內政部6月7日坦言，對於瑞安航空這項規定感到非常震驚，透露該部門會定期和所有航空公司進行溝通，告知相關單位該如何檢驗南非護照，政府也為所有航空公司提供相關審查服務，讓他們可以在事前對旅客進行審核及護照檢驗服務。英國政府則表示，這項規定並非來自官方要求。

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