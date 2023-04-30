按門鈴惡作劇　美國加州屋主駕車撞死3人　謀殺＋謀殺未遂罪成

美國加利福尼亞州（California）6名青少年在一間民宅前進行按門鈴惡作劇後遭屋主錢德拉（Anurag Chandra）駕車衝撞，其中3人被撞死。陪審團4月28日裁定，錢德拉3項一級謀殺罪及3項謀殺未遂罪成立，或面臨終身監禁，不得假釋。



事發於2020年1月19日，年齡介乎13歲至18歲的青少年聚集在加州科羅納（Corona）居民、13歲霍金斯（Joshua Hawkins）和16歲喬治（Daniel Hawkins）的家中。

14歲的伊瓦什庫（Joshua Ivascu）輸掉遊戲後，要接受按完門鈴就跑惡作劇或衣着整齊地跳進鄰居游泳池的懲罰。他最終選擇按門鈴惡作劇。

18歲的坎普薩諾（Sergio Campusano）駕車載着大家來到錢德拉的屋前。他們看到屋內有紫色LED燈，認為裏面是年輕人，於是選擇在這進行惡作劇。

當時是下午10時15分，伊瓦什庫輕輕敲門並按響門鈴，之後拉低褲子。錢德拉透過百葉窗看到這樣的伊瓦什庫後走出前門，伊瓦斯庫見狀跑向汽車，坎普薩諾駕車離去。

錢德拉開車追趕，期間撞向青少年汽車尾部，導致它衝上人行道並撞向一棵樹，坎普薩諾飛出車窗，與伊瓦什庫和霍金斯一同受傷兼骨折，其餘3名青少年則不幸喪生。

根據證詞，錢德拉坦承事發前喝了12杯啤酒，他認為伊瓦斯庫是性犯罪者，目標是妻子和16歲的雙胞胎女兒，自己開車追趕他們並非要傷害他們，只是希望「表達我的憤怒」，而且兩車相撞並非自己犯錯，而是因為坎普薩諾突然煞車，當時車速為每小時約160公里。

3名倖存青少年則說，事發前錢德拉已數次從後方撞到他們的車。