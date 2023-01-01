美國架空鐵軌驚見裸男懸吊半空　途人以為惡作劇　下秒墮地極驚嚇

美國紐約日前發生一起「裸男懸空」事件，一名男子全身一絲不掛的單手掛在高架鐵軌旁，雙腿不斷在空中踢來踢去，結果不到30秒後，他就疑似手滑，瞬間從約6米高空摔落地面，嚇壞一旁剛好路過的民眾，所幸他意識清醒，隨後也馬上被送往醫院治療。



根據《紐約郵報》報道，紐約警察局證實這起事件發生在12月23日，當時這名年紀約20多歲的男子因不明原因，「全裸」吊掛在紐約地鐵6線的高架鐵軌外，當時他右手緊抓著鐵軌旁的欄杆，在半空中踢腿，整個身體搖搖欲墜。同時，還有一輛列車從上方駛過，畫面看裏來相當驚險。

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路過民眾目擊此景馬上拿起手機拍攝，還不斷喊著「看看這個傢伙……這老兄在搞笑」，沒想到過不到30秒，這名全裸男子就突然鬆手，從距離地面約6至7米高的地方重摔在下方的人行道上。

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現場畫面顯示，男子墜落時剛好有一名抱着籃球的男孩經過，目擊他從天而降的瞬間，嚇得往後彈了好幾步，跑開後還不斷回頭看。而這名裸男則是趴在地上不斷抽搐，不過身上看起來沒有明顯外傷。目擊者也緊張地表示要馬上報警，所幸他意識清醒，隨後也馬上被送往附近的醫院。

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不過這段畫面曝光後，在社群平台上引發網友論戰。有網友指出，「這整段影片都顯示出我們生活在一個失敗的社會中，不只是裸體吊掛在鐵軌上得那個人，也沒有一個目擊者願意做任何事，除了錄影。」但是也有人反駁，認為任意接近這名男子其實相當危險，幫他叫救護車其實就已經夠了。

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