朝鮮：回應美韓《華盛頓宣言》　將擴大軍事遏制力

朝中社4月30日發表文章回應韓國總統尹錫悅近日訪問美國並與美國發表《華盛頓宣言》，強烈批評美韓加大對朝鮮的施壓力度，淋灕盡致地暴露出對朝鮮的侵略企圖。對此，朝鮮要變得更強大，毫不動搖地做好萬全準備。



美韓4月26日發表《華盛頓宣言》作為韓總統尹錫悅訪美成果文件之一。宣言稱，美將通過擴大美韓核危機磋商、新增美韓軍事訓練和模擬演習、成立「美韓核磋商小組」機制、擴大半島周邊美戰略資產出動等升級對韓提供「延伸威懾」。消息人士稱，美擬向半島附近海域機動部署戰略核潛艇。

朝中社稱，尹錫悅的此次訪美是最敵對的侵略挑釁之行、極其危險的核戰爭之行。以加強由美國提供的「延伸威懾」為核心的《華盛頓宣言》，是一個集中反映窮凶極惡的對朝敵視政策的產物。

文章認為，美韓此次把朝鮮公開點名為核攻擊對象，正式寫入核戰略資產在朝鮮半島的定期持續部署的方案，是史無前例的。美國和韓國傀儡更加淋灕盡致地暴露出了對朝鮮的侵略企圖。

朝中社表示，從今年初期起，一而再再而三的戰爭演習、美國戰略資產的定期持續部署導致了朝鮮半島軍事政治形勢不穩定狀態，就在這樣的時候，此次出台的所謂「宣言」、「聲明」和一些妄言致使它逼近了更加危險的邊緣。因此，朝鮮不斷擴大軍事遏制力，應對現在和將來的安全環境關切，是極其理所當然的。

文章強調稱，尹錫悅訪美讓朝鮮重新確認美國和韓國的敵對居心永不改變而變得更加不自量力，說明瞭朝鮮要變得更強大，毫不動搖地做好萬全準備。

針對美韓發表《華盛頓宣言》，中國外交部發言人毛寧4月27日表示，美方為實現一己地緣私利，置地區安全於不顧，執意在半島問題上借題發揮，製造緊張。美方的做法充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，破壞核不擴散體系，損害他國戰略利益，加劇半島緊張局勢，破壞地區和平穩定，與半島無核化目標背道而馳。中方對此堅決反對。