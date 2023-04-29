英國王室︱梅根簽約知名經紀公司WME　專攻4領域不包括演戲？

英國哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）有新動向，荷里活知名經妃公司WME（全名為William Morris Endeavor）在4月28日宣告已與她簽署合約。



WME在Instagram發文公布消息，指公司將是梅根在所有領域的代表，專注在多個方面建立梅根的生意業務。美媒Variety報道，WME也將成為梅根和哈里王子所建立內容製作品牌Archewell的代表。

專攻4領域不包括演戲

梅根在嫁入英國王室前為女演員，曾參演美劇《金裝律師》（Suits），她這次與經紀公司WME簽約，引來外界好奇她會否回歸演戲行列，但據Variety所指，WME與梅根將專注的領域為電影製作、電視劇製作、品牌夥伴合作及整體生意業務建設，演戲不是重點領域之一。

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公司同門有荷里活巨星The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）、梅根的好友兼前網壇一姐莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）等人。

報道指，梅根在WME的團隊會包括知名經理人伊曼紐爾（Ari Emanuel）、The Rock在公司內的代表與品牌設計師，還有莎蓮娜威廉絲的長期經理人斯莫勒（Jill Smoller）。