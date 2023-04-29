想當「全世界的爸」？荷蘭男子捐精生了600個子女　法院頒令喊停

捐精可以為性交出現障礙的父母，同性婚姻者哺育下一代，在歐美國家都有「精子銀行」提供服務。不過一名荷蘭男子被指透過捐贈精子，成為快600個孩子的父親。法院頒令禁止他前往捐精，否則將面臨每次10萬歐元的罰款。



一名41歲，名為喬納森（Jonathan M）的男子早在2017年時被發現，在荷蘭向多間生育中心捐精，生育超過100個孩子。當時有關當局已禁止他繼續捐精，但是喬納森竟然跑到外國繼續捐精，包括在丹麥的精子銀行Cryos，甚至在社交媒體提供服務。據指他已經因此生育接近600個嬰兒。

圖為2019年9月，法國巴黎一個精子銀行雪藏中備用的精子。（Reuters）

喬納森的無止境的捐精行為終於惹來一個名為伊娃-和捐贈者基金會（Eva - and the Donorkind Foundation）的不滿，向法院提告。根據荷蘭臨床指南規定，捐贈者不應在12個家庭中生育超過25個孩子。荷蘭海牙一間法院在4月28日裁決，要求他停止捐精，否則面臨每次10萬歐元的罰款，同時要求他提供過去曾使用過的診所清單，以便銷毀他的精子。

目前未知喬納森這個行為的目的，根據荷蘭當地媒體報道，喬納森會誤導準父母，說自己只有數次的捐精經驗，或利用假名隱藏身份。

荷蘭僅有1,750萬的人口，是歐洲一個小國家。數以百計出自同一個父親的嬰兒在同一時期出生，很可能讓他們成長後，在不知情的情況下與同父異母的兄弟姐妹相遇。荷蘭臨床指南限制捐贈者次數的規定，是為了避免出現意外亂倫或近親繁殖的行為。

近親繁殖在生物學上來說會減少遺傳多樣性，出現放大基因上的缺憾，長遠來說對後代健康有害。

有接受了喬納森精子生下子女的受害者父母表示，在他們得知喬納森已是數百個嬰兒的父親時感到反胃。他們指只有兩個理由可以解釋喬納森的行為：第一是他捐贈捐上癮，第二是他可能想進健力士世界紀錄。