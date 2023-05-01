數據看：拜登特朗普「高齡總統」再對決　魄力真的比下去？

美國總統拜登4月25日正式宣佈參加2024年總統競選。今年已屆八旬的拜登已是美國史上年紀最大的總統，若連任成功將以82歲的高齡再主政4年。「高齡總統」引發社會憂慮。我們從數據比較，比起年輕上任的奧巴馬（Barack Obama），看看拜登魄力否真的比下去？



撇除了「榜首」的拜登，目前共和黨內最具呼聲的候選人、前總統特朗普也已年屆76。相比起同樣以70高齡入職的列根總統（Ronald Reagan），由於是兩任連續，到卸任時為78歲。卻特朗普這次成功捲土重來，亦必成「八旬總統」。

觀乎1929年以來歷任美國總統，除了以「4字頭」超年輕當選的甘迺迪（43）、克林頓（46）與奧巴馬（47），絕大多數為50多、60多上任。

年輕政治領袖短缺？

事實上，拜登不僅是美國最高齡的總統，在全球各國領導人年齡排名中，拜登也名列前茅。根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年三月的一項調查，在有記錄可查的187個國家領導人當中，拜登年齡名列前十，榜首為今年90歲的喀麥隆總統領比亞（Paul Biya）。

皮尤研究中心通過比對非政府組織「自由之家」（Freedom House）的調查發現，越是「不自由」的國家其領導人的年紀越高，事實上，只有兩個被認定為「自由」的國家領導人年紀達80歲或以上，美國便是其中之一。

另一家美國非盈利組織OEF Research的研究顯示，自1950年以來， 經濟合作與發展組織（OECD）30多個成員國政府首腦的平均年齡從60歲以上穩步下降至54歲，但美國卻與這一趨勢背道而馳。不僅總統年齡大增，國會議員的平均年齡也在過去幾時年間一直呈上升趨勢。

全球國家領導人年齡分佈：

健忘、迴避媒體惹疑

在2月公佈的拜登身檢查結果中，白宮醫生表示拜登仍然「健康」且「經歷充沛」，能夠履行總統職務，但就拜登就職兩年來的表現難免讓民眾有所疑慮。

他不僅常常在演講中讀錯名字，且在長時間的演講中偏離主題、開始滔滔不絕；他是列根總統以來，在任內頭兩年接受採訪次數最少的一位總統，而且似乎刻意迴避與《紐約時報》、《華盛頓郵報》等主要媒體的採訪（過去數十年來美國歷任總統都曾接受這兩家報章採訪）；在海外出訪時，他亦一次次打破過往傳統，選擇不出席晚宴、或跳過例行發佈會。

根據加州大學聖巴巴拉分校研究人員的統計，拜登在上任首兩年平均每年舉行約10場新聞發佈會，特朗普在同時期平均舉行了19.5次，奧巴馬舉行23次，克林頓平均舉行41.5次。由此可看，拜登在新聞發佈會的曝光率可謂遠低於特朗普，截至目前，以整個任期的平均次數低特朗普足足一倍。

拜登或屬「超級老人」？

據《紐約時報》、政治新聞網POLITICO等媒體報道，為了保證身體健康和精力充足，拜登維持着每周健身五次、定期與白宮「御用」私人教練Drew Contreras見面的習慣。在早上8點到8:45間，他常常一邊看早間新聞節目、一邊做舉重等練習。

《紐約時報》去年邀請多位老年病學專家查閱拜登的醫療報告，稱拜登就其年紀而言在健康和精力上擁有許多優勢，包括大量社交活動、具有挑戰性的職業等一系列預防失智的因素，且不抽煙、不喝酒，保持健康作息。

伊利諾伊大學芝加哥分校的流行病學家Jay Olshansky更表示，拜登和前總統特朗普很可能都屬於「超級老人」（Super-agers），即「一個保持精神和身體機、平均壽命往往比同齡人更長的亞群體。」即便如此，對於經常說錯話的拜登，美國公眾很可能並不認同。