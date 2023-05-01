摩根大通斥資106億美元收購第一共和銀行

美國摩根大通（JPMorgan Chase）向美國聯邦存款保險公司（FDIC）支付106億美元收購已遭接管的美國第一共和銀行（First Republic Bank，FRB）。是次收購也讓摩根大通這間美國最大銀行規模變得更大。



根據FDIC在5月1日的公布，摩根大通從第一共和銀行獲得1730億美元（約1.3萬億港元）的貸款以及約300億美元（約2,340億港元）的證券，還有包括920億美元（約7,176億港元）的存款。

第一共和銀行成立於1985年，在美國專門做富裕階層的生意，給予低息的貸款，至2023年是美國第14大銀行。在矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）搖搖欲墜的時候，第一共和銀行受到拖累，存款不斷流失。

第一共和銀行3月16日獲11間大型銀行注資300億美元續命，但銀行4月24日發表最新財務報告，披露截至3月底已有大量存款被領走，上一季存款銳減1000多億美元，令外界再次憂慮銀行會喪失長期生存能力，股價暴瀉。它最終都未能保住其獨立地位。