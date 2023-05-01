摩根大通斥資106億美元收購第一共和銀行
撰文：許懿安
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美國摩根大通（JPMorgan Chase）向美國聯邦存款保險公司（FDIC）支付106億美元收購已遭接管的美國第一共和銀行（First Republic Bank，FRB）。是次收購也讓摩根大通這間美國最大銀行規模變得更大。
根據FDIC在5月1日的公布，摩根大通從第一共和銀行獲得1730億美元（約1.3萬億港元）的貸款以及約300億美元（約2,340億港元）的證券，還有包括920億美元（約7,176億港元）的存款。
第一共和銀行成立於1985年，在美國專門做富裕階層的生意，給予低息的貸款，至2023年是美國第14大銀行。在矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）搖搖欲墜的時候，第一共和銀行受到拖累，存款不斷流失。
第一共和銀行3月16日獲11間大型銀行注資300億美元續命，但銀行4月24日發表最新財務報告，披露截至3月底已有大量存款被領走，上一季存款銳減1000多億美元，令外界再次憂慮銀行會喪失長期生存能力，股價暴瀉。它最終都未能保住其獨立地位。
經過一段時間的掙扎，第一共和銀行的下場如何？
美國加州金融保護與創新局（DFPI）5月1日稱已關閉及接管第一共和銀行，將它的資產出售給摩根大通。這是2個月內第三間倒閉的美國銀行。此前6週內，矽谷銀行（SVB，又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank）和Signature Bank（簽名銀行）4月都被FDIC接管。它們的倒閉引發外界對美國地區銀行健康狀況的猜測。
摩根大通承接了第一共和銀行的什麼？
它承擔第一共和銀行所有存款（包括未投保的存款）、合格的金融合同，亦同意購買第一共和銀行幾乎所有的資產。摩根大通也承擔第一共和銀行的部份負債。摩根大通稱將保持非常充足的CET1比率。