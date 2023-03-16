美國銀行倒閉危機的本質

三月的第二個周末，不到48小時，美國就發生兩起史上第二和第三大銀行倒閉案。

在矽谷銀行倒閉時，多數分析師還認為這是孤立事件，引發流動性危機的可能性不大，也不太會像2008年雷曼兄弟倒閉那樣，引發系統性風險。因為矽谷銀行只是因擠兑而倒閉，並非資不抵債。但話音未落，就傳出標誌銀行遭監管機構以「系統性風險」為由關閉的消息。

起初有關當局承諾這兩家銀行的儲戶自周一起可提取不超過25萬美元最高存款受保額。但沒過多久，美國財政部和美國聯邦儲備局等連夜宣佈，允許儲戶取回全部存款。這顯然是在用非常規手段，化解一場迫在眉睫的系統性危機。如果不這樣做，勢必會有更多銀行遭擠兑。換言之，兩家銀行倒閉已觸發系統性危機，監管機構正在努力化解，成效如何尚須觀察。

目前當局只是為儲戶「兜底」，銀行倒閉就倒閉了，投資人的損失他們不管。這導致了美國銀行股連日大跌。顯然市場認為，監管機構只是避免了一場擠兑潮，並沒有解決銀行業普遍面對的問題，也是導致矽谷銀行倒閉的問題。

美國3月一周內有三間銀行倒閉，引發巨大震撼，勢影響聯儲局3月份議息結果。 (REUTERS)

須釐清兩個問題

矽谷銀行一向表現良好，是當地吸納最多存款的銀行。得益於矽谷強大的創新力，矽谷銀行近水樓台，把大批科創企業變成客戶，其中包括不少在納斯達克上市的科技巨擘。在2020年至2021年美國聯儲局（FED）釋放巨量流動性，矽谷銀行如日中天，吸納巨量存款，於是他們做了所有銀行都在做的事，買入大量國債賺取利差。

但聯儲局在2022年激進加息，基準利率迅速攀升到4.75%，貸款基礎利率更狂飆至7.75%，導致房市債市重挫，矽谷銀行手中的國債也出現賬面虧損。偏偏此時，科技業蕭條，科創企業融資難，只能不斷消耗並提取存款，令矽谷銀行的現金快速下滑，不得不決定「割肉」拋售210億國債。沒想到此舉竟引發恐慌，造成擠兑。

很難說，恐慌是矽谷銀行做錯了什麼導致的。美國出現流動性緊張和房市債市下跌不是一天兩天了，此前還發生全球最大資產管理公司黑石集團旗下基金違約的事件。究竟是矽谷銀行造成恐慌，還是恐慌造成了矽谷銀行倒閉？這是一個須要釐清的問題。同樣，是矽谷銀行倒閉引發流動性危機，還是流動性危機引發了矽谷銀行等倒閉？也須要釐清。

在矽谷銀行倒閉前，銀門銀行已在3月8日自願清算銀行業務。該銀行規模雖不大，卻以加密貨幣特許經營而出名。他們與矽谷銀行相似之處，是在2020年至2021年存款額猛增七倍，於是也買入數十億美元的長期市政債券和MBS（抵押支付證券）。與國債一樣，這些都被認為是收益率固定的無風險債券。

美債危機：美國總統拜登上任才2年，美債就從24兆攀升到31.4兆，美國預期最早今年7月將面臨債務違約。 (REUTERS)

迫在眉睫的美債危機

但在聯儲局激進加息後，銀門銀行同樣蒙受超過10億美元賬面虧損。這並不是加密貨幣熊市造成的。同樣涉足加密貨幣的標誌銀行曾被認為不會倒閉，因其資產規模比銀門大10倍，而且業務多元，存款中僅20％與加密貨幣有關。該銀行還擁有340億美元流動資產，是其加密存款敞口的近2倍。所以就算加密存款出現擠兑，該銀行照理也能應付。

可問題是，誰說擠兑只會發生在加密存款？與加密圈根本無關的矽谷銀行也倒了。他們面對的其實是銀行業普遍面對的問題，就是持有大量國債，而缺乏流動性。如同當年持有越多次級貸款越容易出問題一樣，現在好像是誰持有越多國債就越容易出問題。就這一點而言，這場危機可比照次貸危機，被稱為「美債危機」了。

似乎一切都與聯儲局激進加息有關。加息會令債市下跌，同時造成流動性緊張。現在投資人已如驚弓之鳥，一有風吹草動，就有可能發生擠兑。所以有人將引發危機的責任歸咎於聯儲局。但美元瘋狂超發不也是禍根之一嗎？特朗普和拜登兩屆政府大量舉債，造成聯邦債務已觸及31. 4萬億美元頂限，這難到不會造成危機嗎？

作者：李葉明，隨筆南洋網創辦人

本文獲《聯合早報》授權轉載

