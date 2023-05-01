美國財政部：第一共和銀行收購案鼓舞人心

美國第一共和銀行（First Republic Bank）星期一（5月1日）被金融監管機構接管，並將由摩根大通（JPMorgan Chase）收購。美國財政部當天評論稱，這一處理方式使財政部深受鼓舞，相信美銀行系統仍然穩健、富有彈性。



路透社報道，摩根大通同意接手第一共和銀行1730億美元的貸款、300億美元的證券，以及920億美元的存款。

美國財政部發言人積極評價第一共和銀行收購案，發言人指出，第一共和銀行收購案不僅選擇了對存款保險基金（Deposit Insurance Fund）來說成本最低的解決方式，同時也保護了存戶的利益，財政部為此「深受鼓舞」。美國銀行系統依然穩健、富有彈性。美國人應該對他們的存款安全，以及銀行系統履行為企業和家庭提供信貸的基本職能的能力充滿信心。」

美國加州金融保護與創新局（DFPI）星期一接管了面臨倒閉危機的第一共和銀行，並同意將其出售給摩根大通。

摩根大通並非唯一出價收購第一共和銀行的買家，PNC金融服務集團和公民金融集團公司（Citizens Financial Group）都曾向美國聯邦存款保險公司（FDIC）出價。財政部並未就監管方選擇接受摩根大通報價的具體原因做解釋。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）星期一在向公司員工發送的備忘錄中稱，第一共和銀行的員工度過了「一段極具挑戰的日子」，公司「將秉持尊重、關懷與透明的態度對待第一共和銀行的同事」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

