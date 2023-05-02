秦剛會見蒙古外長　同意加強防治沙塵暴合作

2023年5月1日，國務委員兼外長秦剛在北京同訪華的蒙古國外長巴特策策格舉行會談，雙方一致同意加強防治沙塵暴合作，共同推進可持續發展。



新華社報道，秦剛表示，中蒙是山水相連的好鄰居、好朋友、好夥伴。中方始終從戰略高度和長遠角度把握中蒙關係，願同蒙方一道，落實好兩國元首重要共識，在涉及對方核心利益和重大關切問題上相互支持，不斷增進政治互信和國民友好，深度對接發展戰略，持續深化共建「一帶一路」、礦產、互聯互通等領域合作，共建和平共處、守望相助、合作共贏的兩國命運共同體。

巴特策策格表示，蒙中關係建立在相互尊重主權和領土完整、相互尊重彼此核心利益、互利共贏等原則基礎上。同中國發展穩定、友好、全方位合作關係是蒙對外政策優先方向。蒙方一貫堅持一個中國原則，認為台灣、涉港、涉藏問題純屬中國內政，讚賞並支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方深化政治互信，拓展務實合作，不斷賦予雙邊關係新內涵，將兩國關係打造成為地區典範。

雙方一致同意加強防治沙塵暴合作，共同推進可持續發展。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。