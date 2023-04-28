中國—中亞峰會將於5月在西安舉行　秦剛：中亞不是地緣博弈的戰場

據外交部網站周五（28日）消息，中國—中亞峰會將於5月在陝西西安舉行。國務委員兼外長秦剛周四（27日）在西安主持中國—中亞外長第四次會晤，哈薩克副總理兼外長努爾特列烏、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、烏茲別克外長賽義多夫、土庫曼第一副外長哈吉耶夫出席。眾人之後共同簽署並發表會晤新聞公報。



秦剛表示，中國同中亞國家是命運與共的好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟。過去10年，在國家主席習近平和五國元首的戰略引領下，雙方合作取得一系列歷史性、突破性成就。去年，六國元首共同宣布打造中國—中亞命運共同體，中國同中亞合作機制應運而生。雙方戰略互信邁上新台階，互利合作增添新動力，友好往來進入新階段，中國中亞關係和地區發展呈現出前所未有的勃勃生機。

秦剛表示，世界進入新的動盪變革期。團結就是力量。世界越是紛亂，局勢越是複雜，大家就越要保持定力，加強團結，增進合作。要繼續在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，始終做心心相印、坦誠互信的朋友和夥伴。要高質量共建「一帶一路」，拓展高新技術合作，加大治國理政經驗交流。要加大打擊「三股勢力」，共同築牢地區安全防護網。要堅決反對任何勢力以任何藉口干涉地區國家內政，使中亞成為合作共贏的淨土，而不是地緣博弈的戰場。要攜手共建「文化絲路」，培養高素質人才，拓展地方、醫療、媒體交流合作。要密切多邊協作，共同推動國際秩序朝更加公正合理方向發展，為攜手構建人類命運共同體、促進世界和平發展事業作出中國和中亞貢獻。

秦剛在西安主持中國—中亞外長第四次會晤。（新華社）

另外，外長們為即將舉辦的中國—中亞峰會作了全面政治準備，表示中亞中國合作為鞏固雙方戰略互信、加快各自發展、促進互聯互通、維護共同安全發揮了重要作用，也為各國互利合作樹立了典範，峰會必將開啟中亞中國關係新篇章，為中亞國家轉型發展、提升地區影響帶來新機遇。將同中方密切協作，確保峰會圓滿成功。中亞國家同中國傳統睦鄰友好、理念高度契合，命運息息相關，期待開展全方位、全產業鏈合作，打造權威合作平台。

外長們又對當前複雜局勢和地緣衝突感到擔憂，強調應建橋而不是築牆。各方高度評價習近平主席同烏克蘭總統澤連斯基建設性通話，相信這有助於盡快停火止戰、恢復和談。各方支持中方勸和促談倡議，主張應遵循國際法精神，通過外交手段解決衝突。願同中方加強協調，共同致力於地區普遍安全、持久和平、可持續發展。