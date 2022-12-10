天網恢恢︱TikTok片意外揭行李藏屍案吸3千萬點擊　兇手謀殺罪成

美國一群少女2020年到西雅圖海邊拍攝TikTok（抖音）影片時，意外發現一個裝着兩具屍體的行李箱，當時這段影片吸引超過3000萬人觀看。如今這宗恐怖箱屍案的嫌犯被判處謀殺罪成立，將於明年3月宣布裁決，可能面臨終身監禁。



美國一群少女2020年6月到西雅圖海邊拍攝TikTok影片，原本和參與其中的少男有說有笑，過程中卻無意在石頭縫隙間，發現一個黑色的行李箱，原本以為裏面會裝有鉅款，但沒想到卻傳來一股惡臭，他們立刻打電話報警，調查人員打開時發現裡面藏有腐爛的屍體。

美國西雅圖一群少女在海邊拍TikTok時，意外發現一宗行李藏屍案。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

根據BBC報道，警方調查後發現，死者是35歲女子Jessica Lewis和27歲男子Austin Wenner，兩人因欠繳房租與64歲房東Michael Dudley發生爭執，最後慘遭射殺，Dudley還將兩人肢解後塞入行李箱。

同場加映：與男友甜蜜拍拖2個月 她看到姐姐傳來7張照片嚇壞：他是殺人犯（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

這段TikTok影片吸引超過3000萬人觀看，當時曾有人表達抗議，但TikTok表示這段影片沒有違反任何服務條款，所以拒絕下架。後來這段影片在幾個月後刪除，但不確定是拍攝者自行刪除，還是官方在死者親屬的壓力下撤除。

報導指出，西雅圖法庭聽取了一名鄰居當證詞，在兇案發生時他曾聽到槍聲和男子的求饒聲。Dudley被判處謀殺罪成立，預計明年3月將作出裁決，最高可判處終身監禁且不得假釋。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】