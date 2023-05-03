荷里活編劇罷工　就待遇及AI創作問題表不滿

代表逾萬名成員的美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA ），由於與迪士尼公司（Walt Disney Co）和 Netflix Inc.等荷里活資方談判破裂，數以千計電影和電視編劇，周二（5月2日）起展開15年來首次罷工。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）呼籲雙方繼續談判。



代表電影企業的電影電視製片人聯盟（AMPTP）表示，已提議「慷慨地增加薪酬」，並願意提高報價。但該聯盟反對WGA部份要求，包括公司需為節目配備一定數量的編劇，無論有否必要。

隨着串流平台興起，影集、脫口秀等節目製作報酬增加，但編劇加薪卻遠低於通貨膨脹。WGA的統計數據，一半電視劇編劇現在僅獲最低工資水平，2013至14年度的比例僅為三分之一。

此外，WGA 希望採取保護措施，防止公司使用人工智能（AI）從編劇之前的作品中生成新劇本，還確保編劇毋須為AI創建的劇本改寫。

由於談判破裂，深夜脫口秀節目所受影響首當其衝，因節目主要依賴編劇即日撰寫的時事笑話，已有電視台需要重播節目。

WGA上次罷工發生在 2007年至2008年，持續了100天，整體經濟損失估計達21億美元。