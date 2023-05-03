美國駐華大使談限制科技輸華：沒理由幫中國提升軍情實力

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）說，對華科技貿易的約束是有限和常識性的措施，旨在避免加強對手的軍事實力。



據彭博社報道，伯恩斯在中國以線上方式出席華盛頓智庫史汀生中心的網絡座談會時說：「我們沒有想要將這兩個經濟體分隔開來，但在某些領域我們這麼做了，而且將繼續採取措施來保護我們國家安全利益。」他並以美國去年10月限制半導體出口為例子。

伯恩斯補充說：「（如果沒這麼做），這可能會增強中國軍隊和情報界的實力，美國壓根就沒有理由這樣做，因為我們正在與中國進行一場重大競爭。」

報道稱，伯恩斯的表態強化了美國高級官員最近幾周傳遞的訊息，即拜登政府要的是「降低」來自中國的風險，而不是與中國這個全球第二大經濟體「脫鈎」。

伯恩斯還說，大多數美國企業希望留在中國，但它們在確信中國放棄嚴格「清零政策」後加大開放的取向能持續前會推遲投資。

他強調，美國政府將限制某些領域貿易的監管措施明確地通報給了美國在華企業，而且這方面並不存在混淆。

伯恩斯說：「我們對雙向貿易關係的投資是在增加而不是減少……但在這些先進技術領域的某些方面，我們已經宣佈了一些限制性措施，因為這顯然符合美國的國家安全利益。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

