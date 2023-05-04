美國加息25個基點　或本輪最後一次　減息仍未可期？

據美國彭博社3日報道，美國聯邦儲備委員會在當地時間5月3日發表聲明，宣佈將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到5%至5.25%的水平，為2007年以來的最高水平。這是自去年3月以來聯儲局連續第十次加息。



美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，將美國的通脹率降至2%是聯儲局的首要目標，如果有必要，該機構準備採取更進一步的措施。他指出，美國通脹依然遠高於目標水平，貨幣緊縮政策的影響需要時間才能體現出來，因此聯儲局官員不支持降息。

鮑威爾稱，自3月初以來，美國銀行業的狀況「普遍改善」。緊縮政策導致美國家庭和企業的信貸條件收緊，可能會對經濟活動、就業和通脹造成壓力，相關影響的具體程度依然不確定。聯儲局會持續評估相關經濟數據。

美國聯儲局加息至2007年以來最高水平

他堅稱，雖然美國工資漲幅有所下降，空缺職位減少，但失業率並沒有隨之上升，「在我看來，美國經濟避免衰退的可能性要大於發生衰退的可能性。」

不過，此次聲明刪除了「一些額外的緊縮政策可能是合適的」等措施，令外界猜測聯儲局未來可能會暫停加息。對此，鮑威爾在3日的記者會上回應說，未來的貨幣政策將由經濟數據決定，聯儲局會在6月的會議上討論這個問題。

但聯儲局宣佈加息也導致美股回落，國債收益率下跌。據美國《華爾街日報》報道，道瓊斯工業平均指數下跌約270點，跌幅0.8%。標準普爾500指數下跌0.7%，納斯達克綜合指數下跌0.5%。基準十年期美國國債收益率也從2日的3.438%下跌至3.401%。

報道稱，在利率決議公布之前，市場相對平靜，股指在午後交易中出現波動並觸及盤中高點。然而，在鮑威爾舉行新聞發布會宣佈加息之後，三大股指全線下跌，回吐當天所有漲幅。

由於美國銀行業正面臨危機，本輪加息引起外界對美國經濟前景的擔憂。《華爾街日報》稱，美國聯邦儲蓄保險公司1日宣佈接管第一共和銀行，由摩根大通收購該銀行。這表明銀行融資危機仍然是籠罩美國經濟的「陰霾」。

彭博社也指出，為了遏制幾十年來最高的通貨膨脹率，聯儲局在去年採取的激進緊縮政策給金融機構造成巨大壓力，引發了2008年以來規模最大的銀行倒閉事件。儘管聯儲局在3月採取的緊急貸款計劃緩解了市場動盪，但持續加息將讓美國的銀行業重新面臨壓力。

今年3月，《華爾街日報》曾援引發布在社會科學研究網（SSRN）上的一項研究稱，美國目前有近200家銀行有可能存在與硅谷銀行類似的風險。研究認為，聯儲局加息「極大地」增加了美國銀行體系的脆弱性。

這項研究稱，受聯儲局激進加息影響，許多美國銀行持有的債券等金融資產價值大幅縮水，部分銀行的資產價值甚至減少了20%以上。如果市場信心持續不足，部分儲戶提走存款，多達186家銀行可能資不抵債，面臨「爆雷」風險。屆時即使只發生小規模的擠兑，也將有更多銀行面臨風險。

不過分析人士認為，鮑威爾有關「暫停加息」的暗示表明，影響聯儲局決策的主要因素正發生轉變。普信金融首席美國經濟學家布萊裏娜·烏魯奇（Blerina Uruci）指出：「過去12個月，通脹和就業增速一直是主要因素。現在，銀行業壓力和信貸狀況可能正更多地成為聯儲局考慮的因素。」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，儘管聯儲局官員堅稱銀行業狀況「穩定」，但信貸條件收緊和監管措施的加強很可能拖累美國經濟發展。今年第一季度，美國經濟增長僅為1.1%，低於經濟學家的預期增幅。市場預計，經濟增長放緩和衰退風險有可能迫使聯儲局在今年晚些時候降息。

美國聯儲局主席鮑威爾認為，通脹不會快速回落，不預期在今年出現減息的情況。（reuters）

光大證券董事總經理、首席宏觀經濟學家高瑞東此前表示，加息不能根本性解決美國通脹問題。美國的通脹問題主要集中在供給端，而聯儲局加息主要壓制需求端。聯儲局加息並不能直接導致通脹下行，加息是通過提高個人的按揭貸款利率，提高企業的借貸利率、發債利率等一系列的傳導方式，最終對需求端產生冷卻作用。

高瑞東還指出，聯儲局加息的溢出效應對全球非常明顯，在聯儲局持續加息的過程中，美元資產的吸引力不斷上升，吸引海外美元迴流美國。在這個過程中，美元總量減少，美元流動性收緊，非美國家獲得美元的難度增加，導致融資成本也不斷上升。

往後看，聯儲局加息尚未完成，海外國家將面臨更為緊張的美元流動性環境。

在這一過程中，一些負債率較高的經濟體償還外債的難度將增大。根據國際清算銀行，目前全球經濟體的外債中，接近60%以上都是以美元計價的外債。在美元流動性收緊的過程中，一些負債率較高、短期到期債務體量比較大的國家，如意大利、希臘等國，就會面臨比較大的償債壓力。

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