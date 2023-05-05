美國銀行業下一個待爆彈？PacWest：與潛在投資者展開討論

路透社引述知情者的話說，又有一家地區銀行——太平洋西部銀行在考慮包括出售或融資在內的戰略選擇，這導致該銀行和其他幾家美國地區銀行的股票在盤後交易中暴跌。



擁有太平洋西部銀行（Pacific Western Bank）的PacWest Bancorp星期三（5月3日）向市場保證，銀行流動性充足，存款沒有出現任何異常流動。美國星期三盤後交易，這家銀行的股價下跌60%。銀行星期四（4日）說，正在與幾家潛在合作夥伴和投資者展開討論。

彭博社引述銀行的聲明說，銀行將繼續評估所有選項，極力保護股東利益。

在第一共和銀行（First Republic Bank）遭到收購等消息傳出後，該銀行沒有經歷過異常的存款流動。核心消費者存款自3月31日起一直有所增加，截至5月2日，存款總金額為280億美元。

美國西海岸的阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp ）股價也滑落23%，顯示儘管美國監管機構試圖平息矽谷銀行（又譯作硅谷銀行）和Singature Bank在3月份倒閉所引發的危機，投資者對於地區銀行體系的健全仍無信心。

美國股市星期四（4日）開市一個小時，PacWest Bancorp的股價暴跌60%，報2.57美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

