日本5月8日將新冠級別下調　有餐廳零售商不再要求員工戴口罩

日本5月8日根據《感染症法》新型冠狀病毒感染（COVID-19）中的定位下調為「5類」，不少日本零售商和餐廳不再要求員工佩戴口罩，拆除防飛沫隔板，以及恢復試吃活動等。Gusto及麥當勞都已讓員工自行決定。



持有Gusto的日本雲雀餐飲集團讓員工自行決定是否在旗下約2700門市內偏戴口罩，其中包括家庭餐廳Gusto及Bamiyan（バーミヤン）。餐桌間隔板已拆除，入口處的消毒液8日將收起。

共同網3日稱，便利店方面，7-Eleven日本和Lawson對員工戴口罩的安排將從「推薦」改為「由個人判斷」。全家（FamilyMart）也採取相同的應對措施。社長細見研介稱鑑於「全國一律採取相同應對較難，不同地區對口罩的態度也不同」，認為很大程度上將交由各門市自行判斷。

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JR東海和JR東日本已中止實行要求乘客戴口罩等廣播。此前它們基本要求接待乘客的車站職員和乘務員等戴口罩，將改為交由個人判斷。

金融機構方面，三菱日聯銀行和瑞穗金融集團讓職員自行判斷是否在店面佩戴口罩。

三越伊勢丹控股和大丸松坂屋百貨店改為讓員工自利判斷，而高島屋目前仍要求戴口罩。餐飲業中，旗下擁有牛肉蓋澆飯連鎖店すき家等的泉盛控股、日本麥當勞交由個人判斷，經營居酒屋連鎖等的COLOWIDE表示8日後員工仍將繼續戴口罩。

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