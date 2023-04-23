日本自由行注意｜東京大阪京都等酒店房租加價50%　部份快將爆滿

由於國內外旅客回流，日本酒店房價出現飆漲。



黃金週假期期間許多城市酒店住宿價格漲幅超過50%，但由於持續人手短缺，令人對酒店客房供應量感到擔憂。

日經新聞調查日本五大都市（札幌、東京、京都、大阪、福岡）共50家酒店，請求酒店比較今年和去年4月29日黃金週假期首日的平均每日房價（點圖放大閱讀）：

+ 15

結果顯示，每座城市酒店住宿價格都出現明顯增長，沒有一家受訪酒店表示房價下跌。約20%酒店回報的漲幅介在10%至40%，另外60%酒店則表示漲幅至少50%。

漲價趨勢最顯著的城市為東京，受訪的七家酒店全都表示漲幅在50%以上。

房價上漲的主因是入住率上升。日經調查的每家酒店訂房數都增加，許多酒店預估入住率可達到70%以上，或幾乎全滿。

【延伸閱讀】一家三口酒店Check-in被攔下 因只訂1間雙人房出事：從未遇過！（點圖放大閱讀）：

+ 18

國旅回溫對這波漲價趨勢貢獻良多。札幌車站附近的廉價連鎖酒店MyStays表示，黃金週期間的訂房已接近全滿，最主要的客群為親子客。

旅行社JTB估計，4月25日至5月5日黃金週期間的國內旅客人數將比2019年增加2%，達到新高紀錄。

外國旅客回流也有助拉抬入住率和房價。東京中央區的一家酒店表示，訪日旅客已明顯增加，尤其是其他亞洲國家的旅客。東京八重之翠酒店表示，外國旅客佔了黃金週首日訂房的64%。

【延伸閱讀】日本自由行｜大阪酒店獨立房1晚幾十蚊港紙伏唔伏？網友分享經驗（點圖放大閱讀）：

+ 15

由於入境旅客持續增加，日本的酒店房價很可能將會繼續上漲。日本對中國大陸遊客的入境管制，終於在4月鬆綁到和其他國家一樣水準。日本生命基礎研究所研究員安田拓斗表示：「隨著陸客回流，5月的海外住宿旅客人數料將回到疫前的80%水準。」

不過，由於人力短缺，觀光客增加反而令人擔心酒店客房的供應是否會受到限制。

據日本銀行（央行）的短觀調查，住宿和餐飲業的雇用狀況指數3月下滑至負67，遠低於去年同期的負7，也低於今年所有產業平均的負32。

Sony金融集團資深經濟學家宮嶋貴之表示，由於人手不足，酒店在提升入住率上正面臨困難，因此他們別無選擇，只能透過提高房價來確保獲利。

延伸閱讀：

特斯拉全面勝訴 最終裁定Autopilot不是事故的「罪魁禍首」

加拿大政府和大眾汽車 將投資超過148億美元建設電池超級工廠

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】