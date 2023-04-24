日本自由行注意｜東京「哈利波特咖啡店」或7月結業　打卡要趁早

雖然櫻花季已經過了，不過日本旅遊的魅力依然不減！東京觀光事務所台灣辦事處就是提供現在東京3大最受歡迎的觀光熱點和展覽，讓旅客除了去觀光客必去的景點外還有更多旅遊靈感，像是手作控不可錯過的日本手工藝盛事「2023日本HOBBY SHOW」，或是喜愛植物的民眾可以參加NAKED FLOWERS FOR YOU沉浸式展覽體驗植物療法。而哈利波特迷也要注意了，赤坂的「哈利波特咖啡店」提供魔法世界元素餐點還可購買限定商品，不過可能只營運到7月，要把握最後時間。



哈利波特咖啡店 魔法餐點等你來

伴隨著哈利波特舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》移師到東京上演，去年7月在赤坂開設的「哈利波特咖啡店」（Harry Potter Café），在外觀上大量使用魔法世界元素與色彩來打造店家採預約制，11:00-17:00為咖啡店時段，以霍格華茲四大學院為主題的起司吐司拼盤只有在這個時段提供。

點擊放大瀏覽東京哈利波特咖啡店的環境及餐點：

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菜單上還有許多餐點均以哈利波特魔法世界為其靈感來源，主菜部分有「龍之吐息 英式烤牛肉」、「貓頭鷹快遞 週日烤肉」，甜點有「阿辣哥的隱身處」、「嘿美蛋糕」，還有副菜的「9又3/4月台焗豆」、無酒精調酒的「疾疾，護法現身」等等。

如果無法預約到 Harry Potter Café店內用餐 ，建議利用外帶服務，可以購買依照霍格華茲四大學院的4種司康和飲料。還可以購買僅在店內販售的限定版哈利波特周邊商品。不過外帶無法事先預約，得多費時排隊，雖然尚未正式公布終止營運日期，但預計只將營運至今年7月。

（編按：哈利波特咖啡店屬期間限定形式營業，另外以哈利波特為主題的東京哈利波特影城會在今年6月16日於豐島園舊址開幕）

【體驗型藝術展】NAKED FLOWERS FOR YOU

「 NAKED FLOWERS 」在東京開辦常設展「NAKED FLOWERS FOR YOU」，策劃的是日本的知名創意團隊 NAKED, INC.，曾在名列世界遺產的二條城、台灣、香港、韓國等地舉辦過沈浸式藝術展的NAKED, INC.。

最大特色即是主題「 FOR YOU」，結合PHYTOTHERAPY（植物療法）和科技，參觀者透過設施內五處帶有交互式要素的庭園，藉由個人資料量身打造，來一場療癒型的沉浸式體驗（點擊放大瀏覽）：

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採用互動式體驗，必須事先註冊會員帳號來取得個人QR CODE，先接受植物療法診斷，回答身體狀況或最近睡眠品質等10個問題後，即可在展場內到訪各個區域時，根據自己診斷結果進行個人化體驗。

在「WILD FLOWER GARDEN」中，系統會建議適合自己狀態的芳草和茶等，你以當場帶走藥用芳草和茶葉，芳草可當作入浴劑來使用或者可以沖泡後飲用。茶葉皆為台灣茶品牌「芯身美茶」所提供的。另外，展場附設「NAKED FLOWERS CAFE」，依據個人診斷結果，提供專屬的思慕雪（Smoothie），可攝取目前所需要的營養素。這裡也有以蒲公英為主題的互動性藝術裝置「DANDELION」，可以悠閒地享受療癒自己的時光。

【手工藝年度盛事】2023日本HOBBY SHOW

一年一度日本手工藝盛事「2023日本HOBBY SHOW」，將於4月27日起於著名的東京國際展示場舉行展開三天的活動。這次的主題為「尚未人知的手工藝」，有來自日本各地企業和個人創作，約230個參展單位，現場攤位展示別具特色的各式手工藝品或材料，也有DIY所需工具等。攤位也舉辦各種WORKSHOP或職人示範等活動。

「日本HOBBY SHOW」，今年的主題為「尚未人知的手工藝」。（Hobby Association of Japan）

另外，今年首次舉辦南塔克特提籃WORKSHOP，是在美國東海岸的南塔克特島所傳承下來的工藝品。最後一天舉行的「KIDS WORKSHOP」，兒童也能參與的手工藝體驗活動。今年最大亮點是三麗鷗要角大耳狗在「日本HOBBY SHOW」首次登場，屆時有舞台表演、大耳狗相關WORKSHOP（事先預約制）等。如果購買大耳狗特別入場券，還可和大耳狗拍合照或得到大耳狗原創周邊商品。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】