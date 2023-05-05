美國情報總監：俄羅斯無力再強攻　或採拖延戰術

美國參議院軍事委員會5月4日就全球威脅召開聽證會，獲邀出席的包括美國家情報總監海恩斯（Avril Haines）。她稱即使烏克蘭大反攻未竟全功，俄軍已弱化至年內無力再發起重大攻勢，將以鞏固對佔領區的控制為目標。



她稱俄軍面對嚴重的彈藥與人手短缺，如它不作強制動員以及從伊朗或其他國家確保有大量的彈藥供應，對俄軍來說，即使是進行不大的進攻行動，都會是愈來愈大的挑戰。

海恩斯補充稱，俄烏戰爭仍是一場殘酷的消耗戰，雙方都沒絕對的優勢。

她說，普京仍可能致力拖長戰事，直至西方對烏克蘭的支援減弱。

她稱，根據美國的評估，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）可能已調降其在烏克蘭的短期目標，以鞏固對烏東和烏南佔領區的控制、並確保烏克蘭永不加入北約為目標。

普京有可能同意進行停火談判嗎？海恩斯認為，他或會在評估這能為俄軍換來喘息空間時點頭，但俄軍會在未來某個時刻重建以及恢復行動，可能是在西方對這場戰事興趣減退之時。

她認為，除非俄國內政治脆弱性令普京改變想法，否則他今年在任何談判中做出讓步的機會是低。

與海恩斯一同出席聽證會的美國防情報局長柏瑞爾（Scott Berrier）稱，就制裁對俄影響，以及俄羅斯將科技重新投入到部隊進行評估，估計俄軍需5至10年才能重建。