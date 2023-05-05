中國報告指CIA策劃「顏色革命」　環球時報社評：世界最大亂源

中國國家病毒應急中心和360公司5月4日聯合發表報告，指控美國中央情報局（CIA）用5種手段在逾50國策劃「顏色革命」後，官媒《環球時報》4日發表社評，指CIA再次坐實美國「世界最大亂源」名號。



《環球時報》社評指，報告讓人們「開眼界」的同時，更對CIA製造動蕩的執念和能力感到極大不安。

報告指控CIA在全球各地採用技術手段發動「顏色革命」，包括一款被稱為「蜂擁」的非傳統政權更迭技術，用於推動通過互聯網聯接的年輕人加入「打一槍換一個地方」的流動抗議活動，《環球時報》社評指，此說明CIA技術手段根據現實環境的變化在不斷迭代升級。

社評指，從1947年成立之時起，CIA就作為華盛頓對外發動政治戰的武器而存在，據統計，數十年來CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府，例如烏克蘭橙色革命、廣場革命、台灣太陽花學運等，指這些背後有CIA的暗影操弄。

文章認為「這些活動再次坐實了美國『世界最大亂源』的名號，而CIA就是美國攪亂世界維護其霸權的一隻黑手，它伸向哪裡，哪裏就難有太平。」

文章並主張「其他國家都需要對CIA時刻保持最高程度的警戒，因為一旦被它得逞了，後果很可能將是不可承受的。」

社評又指美國借助大量的隱蔽非法行為以及黑錢等工具，從外部人為扭曲這些內在邏輯，破壞別國的自然政治規律和節奏，赤裸裸地干涉別國內政，「這麼幹帶來了什麼？帶來的正是敘利亞等國的滿目瘡痍、斷壁殘垣，以及俄烏戰場上的流血不止。」

文章稱，現在中國是CIA針對的最大目標之一，不過「中國已經成為守護國際公平正義和規則的主力軍，CIA使用卑劣手段騙得了一時騙不了一世，美國政治道德的淪喪最終將讓它事與願違，一敗塗地。」