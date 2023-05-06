拜登顧問：中俄加深合作　核風險新時代將至

美國總統拜登的一名高級顧問（Pranay Vaddi）說，中國與俄羅斯深化合作可能顛覆數十年來穩定的核軍控國際局面。



彭博社報道，白宮國家安全委員會負責軍備控制的高級主任瓦迪星期五（5月5日）在維也納接受採訪時說，為了避免誤判，擁有核武器的國家必須應對現有和潛在威脅，包括伊朗的核野心和在危機決策中使用人工智能。

瓦迪參加國際原子能機構的談判後說：「我們正在走進一個不同的時期，這需要一點試驗。」

美國認為中國擴大核武庫，以及俄羅斯入侵烏克蘭並退出軍控協議令這個充滿新危險的時代更讓人憂心。

冷戰時期，美國和蘇聯同意維持核平衡並限制某些類型的武器。但現在不同的是，更多國家正在研發大規模殺傷性武器所需的技術和材料。與此同時，華盛頓希望與自己新崛起的最大競爭對手中國保持順暢溝通的努力也告吹。

瓦迪說：「回到美蘇軍控關係的早期階段，很明顯當時我們強調的是降低風險的措施，包括在危機中的溝通。北京對這樣的對話還沒有表現出興趣。」

中國和俄羅斯一直在深化在核武器關鍵核技術方面的合作，兩國還加強了與伊朗的關係。

瓦迪說：「這顯然會影響我們處理與伊朗外交的方式。」 不過他也說，在某些方面美國可以繼續與中國和俄羅斯合作維持核穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

