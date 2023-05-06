如果這是拜登政府的一個「局」 可悲可嘆
聯儲局繼續加息，將政策利率聯邦基金利率的目標區間從4.75%至5.0%上調到5.0%至5.25%。這是聯儲局自去年3月以來連續第十次加息。這哭壞了一眾美國銀行。最可怕的多米諾骨牌效應從矽谷銀行（SVB）就從未停歇，正在顯現效應。第一共和銀行（First Republic Bank）被出售給摩根大通後，又有一家400億美元規模的西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）也崩了正在求收購，到目前為止，還沒有什麼意向買家出手。
西太平洋合眾銀行截至第一季度末該行存款為282億美元，遠低於峰值時的第一共和銀行。目前大部分認為西太平洋合眾銀行會步第一共和的後塵，而且不會太久。事實上，大家心裡都清楚，矽谷銀行、簽名銀行（Signature Bank）、第一共和銀行、西太平洋合眾銀行之後，還有更多排隊暴雷，美國中小銀行大面積崩盤似乎無法避免。
這一波聯儲局不僅在加息，而且還在縮表，幾大大銀行幕後股東財團們當然會得到聯儲局的貸款資金支持，但中小銀行們卻只能硬扛聯儲局越來越苛刻的要求。
與此同時，還需要注意到的是國債上限問題。近日，美國財長耶倫（Janet Yellen）發出警告，稱美國可能最快會在6月1日出現債務違約，這比之前預估的時間點還要早幾個星期。足以可見美國債務情況惡化非常嚴重，更糟糕的是，拜登政府根本無法單獨應對危機。白宮經濟顧問在一份報告中表示，如果發生債務違約，將對美國經濟造成嚴重損害。若違約持續一個季度，美股市值會跌去一半，GDP萎縮或超過6%，並導致800萬人失業。
現在兩黨一直在糾纏關於美國國債上限的問題，共和黨這邊只同意增加1.5萬億美元，當然了，共和黨只肯給這些額度無非是政治手段。
如果將這次聯儲局加息縮表跟美債上限應該湊在一起看，或者是想佈一個局。
去年的中期選舉，為何開票以後紅色狂潮沒了？共和黨並沒有贏得兩院？因為拜登上台以後就瘋狂撒錢，拿錢「買」選票本來就是執政黨的特權，拜登是政界老手，對於怎麼「買」選票那是清楚得很。有了中期選舉的成功，那麼當然就要來挑戰一下連任總統了。
拜登要贏得連任，必須有大把活動經費，國債上限肯定不能卡在1.5萬億美元，於是耶倫就提前放話要搞到50萬億美元，當然了，漫天要價肯定也有還價的空間，但現在就要營造一種內憂外患，共和黨不肯配合政府救市的情勢。
拜登很可能又在耍弄中期選舉時的一套操作。
原本，當下美國經濟就很孱弱。4月納稅季的稅收收入比過去減少了三成，拜登也沒有出台過什麼減稅法，大概率就是真實的收入鋭減從而納稅減少，這也從側面證明了如今美國的經濟可能比大家看到的還要糟糕，不是可能衰退，而是像馬斯克說的那樣，已經衰退了一陣子。
從銀行角度看，美國的大銀行們不屑為中小企業服務，也不可能像中國這樣，在不夠發達的地區為百姓提供金融業務，這些業務都是由美國的中小銀行去做的。持續加息，對中小銀行卡脖子，中小銀行在聯儲局激進的加息政策下大量破產，那就得接受被廉價收購的命運。進而，這就會逼到大量中小企業破產，小農場主們失去金融支持，這就會令他們成為大資本、大財團的盤中餐。
總之，不論是不是真有經濟危機，反正要造成一幅危機來臨的樣子，而且牌面要夠大，這才好威脅眾議院批准更高的國債上限。如此，拜登才可以主持救市，再次開直升機撒錢，但怎麼撒，對誰撒，那都是有條件的，條件大概率就是總統寶座，這就等於是拿最後一點實力來換自己的寶座。至於聯儲局，只不過是美國頂尖財閥的利益代言人，金融財閥們好容易有個機會吃飽喝足，加之特朗普政府期間鮑威爾被「羞辱」，如今能跟拜登政府「抱團」，自然是在這個事情上有錢出錢，有力出力。
至於美國的利益，誰又真的會在乎？
長期低利率、低通脹，然後拔苗助長式的實施大規模財政補助和超寬鬆貨幣政策，加之供應鏈混亂造成通脹高漲，為遏制通脹又急劇加息，經濟金融刺激的力度、通脹上漲的幅度、加息的速度均為數十年之最。如此的過山車，聯儲局不可能不清楚會造成怎樣的後果，這把玩的如此瘋狂，必然就會造成如今看到的如此強烈的去美元化的需求，種了怎樣的因就會有怎樣的果。但顯然拜登政府並不在乎，拿下選舉才是唯一在乎的事情。已經走到這一步，只能死磕下去。美國畢竟還是美國，即便衰退也都需要過程，只要崩盤不發生在自己任內，賭國運那又如何。