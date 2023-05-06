如果這是拜登政府的一個「局」　可悲可嘆

聯儲局繼續加息，將政策利率聯邦基金利率的目標區間從4.75%至5.0%上調到5.0%至5.25%。這是聯儲局自去年3月以來連續第十次加息。這哭壞了一眾美國銀行。最可怕的多米諾骨牌效應從矽谷銀行（SVB）就從未停歇，正在顯現效應。第一共和銀行（First Republic Bank）被出售給摩根大通後，又有一家400億美元規模的西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）也崩了正在求收購，到目前為止，還沒有什麼意向買家出手。



西太平洋合眾銀行截至第一季度末該行存款為282億美元，遠低於峰值時的第一共和銀行。目前大部分認為西太平洋合眾銀行會步第一共和的後塵，而且不會太久。事實上，大家心裡都清楚，矽谷銀行、簽名銀行（Signature Bank）、第一共和銀行、西太平洋合眾銀行之後，還有更多排隊暴雷，美國中小銀行大面積崩盤似乎無法避免。

這一波聯儲局不僅在加息，而且還在縮表，幾大大銀行幕後股東財團們當然會得到聯儲局的貸款資金支持，但中小銀行們卻只能硬扛聯儲局越來越苛刻的要求。

400億美元規模的西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）正尋求收購。（Reuters）

與此同時，還需要注意到的是國債上限問題。近日，美國財長耶倫（Janet Yellen）發出警告，稱美國可能最快會在6月1日出現債務違約，這比之前預估的時間點還要早幾個星期。足以可見美國債務情況惡化非常嚴重，更糟糕的是，拜登政府根本無法單獨應對危機。白宮經濟顧問在一份報告中表示，如果發生債務違約，將對美國經濟造成嚴重損害。若違約持續一個季度，美股市值會跌去一半，GDP萎縮或超過6%，並導致800萬人失業。

現在兩黨一直在糾纏關於美國國債上限的問題，共和黨這邊只同意增加1.5萬億美元，當然了，共和黨只肯給這些額度無非是政治手段。

如果將這次聯儲局加息縮表跟美債上限應該湊在一起看，或者是想佈一個局。

去年的中期選舉，為何開票以後紅色狂潮沒了？共和黨並沒有贏得兩院？因為拜登上台以後就瘋狂撒錢，拿錢「買」選票本來就是執政黨的特權，拜登是政界老手，對於怎麼「買」選票那是清楚得很。有了中期選舉的成功，那麼當然就要來挑戰一下連任總統了。

拜登要贏得連任，必須有大把活動經費，國債上限肯定不能卡在1.5萬億美元，於是耶倫就提前放話要搞到50萬億美元，當然了，漫天要價肯定也有還價的空間，但現在就要營造一種內憂外患，共和黨不肯配合政府救市的情勢。

美國參議院共和黨人呼籲總統拜登在國會上與他們就債務上限問題進行談判。（Reuters）

拜登很可能又在耍弄中期選舉時的一套操作。

原本，當下美國經濟就很孱弱。4月納稅季的稅收收入比過去減少了三成，拜登也沒有出台過什麼減稅法，大概率就是真實的收入鋭減從而納稅減少，這也從側面證明了如今美國的經濟可能比大家看到的還要糟糕，不是可能衰退，而是像馬斯克說的那樣，已經衰退了一陣子。

從銀行角度看，美國的大銀行們不屑為中小企業服務，也不可能像中國這樣，在不夠發達的地區為百姓提供金融業務，這些業務都是由美國的中小銀行去做的。持續加息，對中小銀行卡脖子，中小銀行在聯儲局激進的加息政策下大量破產，那就得接受被廉價收購的命運。進而，這就會逼到大量中小企業破產，小農場主們失去金融支持，這就會令他們成為大資本、大財團的盤中餐。

總之，不論是不是真有經濟危機，反正要造成一幅危機來臨的樣子，而且牌面要夠大，這才好威脅眾議院批准更高的國債上限。如此，拜登才可以主持救市，再次開直升機撒錢，但怎麼撒，對誰撒，那都是有條件的，條件大概率就是總統寶座，這就等於是拿最後一點實力來換自己的寶座。至於聯儲局，只不過是美國頂尖財閥的利益代言人，金融財閥們好容易有個機會吃飽喝足，加之特朗普政府期間鮑威爾被「羞辱」，如今能跟拜登政府「抱團」，自然是在這個事情上有錢出錢，有力出力。

2017年11月2日，美國總統特朗普提名鮑威爾擔任美聯儲主席。之後的兩年，特朗普一直在對鮑威爾施壓。（資料圖片）

至於美國的利益，誰又真的會在乎？

長期低利率、低通脹，然後拔苗助長式的實施大規模財政補助和超寬鬆貨幣政策，加之供應鏈混亂造成通脹高漲，為遏制通脹又急劇加息，經濟金融刺激的力度、通脹上漲的幅度、加息的速度均為數十年之最。如此的過山車，聯儲局不可能不清楚會造成怎樣的後果，這把玩的如此瘋狂，必然就會造成如今看到的如此強烈的去美元化的需求，種了怎樣的因就會有怎樣的果。但顯然拜登政府並不在乎，拿下選舉才是唯一在乎的事情。已經走到這一步，只能死磕下去。美國畢竟還是美國，即便衰退也都需要過程，只要崩盤不發生在自己任內，賭國運那又如何。