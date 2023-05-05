克里姆林宮遭襲事件給中國的勸和促談敲響了警鐘

克里姆林宮遭襲事件持續發酵，當地時間5月4日，俄總統新聞秘書、克宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）稱，美國是這場襲擊的幕後黑手，烏克蘭受到美方指使而選擇了對俄羅斯襲擊的具體目標。此前一天5月3日，俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，克里姆林宮遭無人機襲擊一事讓俄羅斯別無選擇，「只能從物理上消滅烏克蘭總統澤連斯基及其集團」。

而除了烏克蘭否認和自己有關外，美國對襲擊事件本身表示懷疑，包括它是否可能是由莫斯科自導自演的。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表示：「我對克里姆林宮所說的任何事情抱有巨大的懷疑。」

到底是誰能夠在俄羅斯的首都莫斯科利用無人機發動對克里姆林宮的襲擊？儘管各方說辭不同，但是毫無疑問這是重大事態。

路透社指，網絡流傳的片段顯示有飛行物飛近克里姆林宮參議院大樓圓頂的上空，然後出現強光及爆炸。（影片截圖）

如果是俄羅斯自導自演，那麼俄羅斯的訴求是什麼？為什麼策劃這樣一齣戲？是為了對烏克蘭展開大規模報復？如果只是為了進攻，那麼直接加大進攻力度就好了，為何非要策劃襲擊克里姆林宮這樣的重頭戲？俄羅斯是為了警告美國，烏克蘭對俄羅斯本土的進攻一直持續，一直都是有觸發更大規模戰爭的存在嗎？

如果事情確實是美國和烏克蘭所為，烏克蘭的意圖是什麼？ 是為了告訴莫斯科，烏克蘭絕對有抵抗報復的能力？美國和烏克蘭為什麼如此示強？

一段時間以來，中烏領導人通話後政治談判躍上前台。這其中變化最大的是美國的態度。5月3日當天，美國國務卿布林肯在《華盛頓郵報》的一次現場採訪中就公開闡述了美方的最新態度，他不僅對中國發揮重要影響力斡旋烏克蘭危機表示歡迎，還積極肯定了中方的「立場文件」，並讚賞了近期中烏領導人通話。《華盛頓郵報》文章指出，拜登政府似乎正在權衡是否與中國合作，尋求通過談判解決俄烏衝突。布林肯的表態和今年2月中國推出立場文件後美國的對華批評指責攻擊形成鮮明的對比。如果不是美國允許，烏克蘭不可能在同中國的溝通中有允許中國代表訪問斡旋的共識。

中國何時派遣中國政府歐亞事務特別代表李輝前往烏克蘭等國還未可知。圖為俄羅斯總統普京2019年5月簽署命令，授予李輝「友誼勳章」（克里姆林宮網站）

是俄羅斯伺機升級事態，還是美烏真大戰、假和談？

如果是俄羅斯自導自演這出襲擊克里姆林宮的戲碼，則說明，俄羅斯在和談問題上要價更高。即便要和談，也需要有足夠的面子。不會是施施然接受和談，俄羅斯必然會在兇狠的報復之後才有空間來談退讓。如果是後者，那麼美國允許中國介入調停就沒那麼簡單了。

雖然大戰至今各方都疲憊不堪且有和談的意願，但要思考的是各方為什麼要接受中國，而不是其他國家的勸和促談？僅僅是因為中國能對俄羅斯施加影響？那俄羅斯如何相信中國能夠對美國和烏克蘭施加影響？美國如何從「抨擊中俄均是威脅」走向「接受中國調停」？中國是和平的積極促進者對美國來說意味着什麼？俄羅斯更希望中國是勸和促談者，還是更願意中國站在俄羅斯一邊？

中國代表還未奔赴烏克蘭等國，就出現了克里姆林宮遇襲事件。這是給中國的一個下馬威，還是給中國一個勸和的切入口？無論幕後指使是誰，各方考量有哪些，對中國來說，勸和促談都不是一件容易的事。