查理斯加冕｜多國領導人發文祝賀

美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等國家領導人5月6日祝賀英國國王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）加冕。



馬克龍以法文祝賀查理斯三世和卡米拉加冕，並形容兩人是「法國的朋友」。

拜登在Twitter上寫道：「祝賀查理斯三世國王和卡米拉王后加冕」。

梅洛尼以意文祝賀查理斯與卡米拉加冕，又談及西敏寺（Westminster Abbey）的科斯馬蒂人行道（Cosmati Pavement）。她表示，西敏寺古老的Cosmatesque馬賽克是約8個世紀前由意大利工匠精心打造。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，加冕禮是英國君主制具持久力量的證明。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）稱，自己向查理斯三世和卡米拉致以最真誠的祝賀。

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）發聲明稱，查理斯曾與軍人一同訓練和服役，是英國陸軍、皇家海軍和皇家空軍的總司令。他也說，英國是北約創始成員，也是強大且堅定的盟友。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，自己為能參與加冕典禮「感到非常高興和榮幸」。

瑞士總統貝爾塞（Alain Berset）向英國、英聯邦人民致以最熱烈的祝賀。

中國國家主席習近平和夫人彭麗媛6日也致電祝賀英國國王查爾斯三世和王后卡米拉加冕。

習近平和彭麗媛在賀電中指，當前世界正經歷深刻複雜變化，國際社會面臨許多前所未有的挑戰。中英同為聯合國安理會常任理事國，應以長遠和戰略眼光，共同推動和平、發展、合作、共贏歷史潮流。中方願同英方一道努力，增進人民友好，擴大互利合作，深化人文交流，以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。