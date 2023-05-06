查理斯加冕｜廿一世紀還擁戴君主？英民眾：God save the Poor

相隔70年，英國再為新王加冕。強烈的基督宗教色彩下，查理斯三世正式宣誓，數十萬計國民、遊客擠滿倫敦巿中心觀看儀式進行。除了作為「歷史奇觀」，也許不少人也會疑問，所謂國王，為何現代英國人還要擁戴他？



除了數十萬來趁熱鬧、欲見證歷史時刻的人們，在特拉法加廣場有幾百名反君主制的示威者，每當加冕禮的廣播傳出「查理斯國王」、「天祐國王」（God save the King）這幾個字時，現場人士都會回嗆「不是我的國王」（Not My King）。有時還會發出噓聲，有人會喊道：「他只是個普通人」；有人則舉行印上戴妃肖像及其生卒年份的旗幟「贈慶」。

加冕禮作為歷史奇觀，固然吸引全球注目，畢竟到了21世紀還哪有國家會為了沒實權的「國王」斥巨資為他舉辦加冕禮？

英王查理斯與王后卡米拉在加冕禮後，在白金漢宮露台上與民眾見面。（Reuters）

去年YouGov的民調顯示，只有32%英國人認為查理斯會是一個好國王。君主的形象建諸於排場、儀式感魅力，而非在於君主的個人特質，這也是為何英國的納稅人們還願意出錢去供奉這個王室，因為大家都心知肚明君主制已不合時宜，要「演」出來，浩浩蕩蕩盛的演出來才有價值，才能吸引到世人目光（兼賺一賺遊客生意）。在英女王伊利沙伯二世逝世後，連新西蘭這個盎格魯-撒克遜國家也放話，「終會改制共和國家」。

與伊利沙伯二世70年前登基不同，那時正值英國經歷二戰後，王室還算是擔當起團結民族、振奮民心的作用。但過去70年，英國乃至全球民眾都見證着這個享有至高特權的溫莎家族一個接一個的醜聞：查理斯與戴安娜各有婚外情、哈里王子自認吸毒、安德魯王子的性侵醜聞——問題似乎不比一般家庭少。

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如今，英國人更要接受查理斯的偷情對象成為一國之后，把最貴重的國家珍寶戴到她的頭上，以父之名祝福他們。事實上大多數人都知道在一眾英國王室成員中，查理斯與卡米拉的支持度或受歡迎程度素來都是敬陪末座，只是基於世襲，才勉為其難接受他們。

現代民主國家追求平等，這種歌頌貴族與特權的做法，來到21世紀顯得份外格格不入。 大英帝國早已寫下終章，對於擁戴英國國王作君主的英聯邦國家，隨着「有親切感的」英女王伊利沙伯二世逝世，轉向共和制恐怕只是時間問題。那麼，英國王室能否存在下去，要不要與這些王室成員過着「臣民的日子」，也只是英國人自己的問題。

英央行學者籲民眾「接受變窮事實」

儘管英國王室的確可為國家帶來龐大的經濟效益，對於英國歷史文化傳承的意義也無可取代。無可否認，王室的魔力已大不如前，尤其是英國如今身處的現況——脫歐後在世界政治上影響力的式微、通脹與經濟困境、國力早已在下行的軌跡。

難堪的是，數據告訴我們，英國人正變得越來越窮：未計近年高居不下的通脹問題，英國人均實際可支配收入（Real disposable income）的增長在過去十幾年可謂基本停滯，2007/08年實際可支配收入中位數為37,310英鎊，到2020/21年，僅是37,622英鎊，即13年來的增長不到1%，如果算上通脹，英國人的生活水平早在退倒。英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）甚至表示，英國人民需要接受他們變得更窮的事實，停止尋求加薪和加價。

而英國王室所代表的僵化傳統、世襲特權、不勞而獲的財富，只會存在越多越大的爭議，難怪有示威者拿起「God save the Poor」標語表心聲。

哈里王子的故事已可告訴我們，只要他的作為「違背了王室的價值」，又或者他只是大眾的期待，他所享有的特權，從家族繼承的財富，便會成為大眾聲討的對象，查理斯因此亦收回哈里夫婦婚後所獲分配的寓所浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）。的確，若看不順眼時，誰想願意出錢供養着這些「活化石」？