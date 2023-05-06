查理斯加冕︱哈里王子「扭身扭勢」想什麼？身體語言專家：需抱抱

英國哈里王子（Prince Harry）5月6日出席父親英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮。英媒6日引述身體語言專家稱，王子在進入西敏寺（Westminster Abbey）時覺得緊張，他可能需要一個小小的擁抱。



《每日郵報》網站6日引述身體語言專家雷爾頓（Carole Railton）稱王子進入西敏寺時與其他人的步伐不一致，不時「扭身扭勢」，顯示他覺得不安。

雷爾頓指哈里的身體扭來扭去，顯示他覺得不舒服，「這不是我們在王室成員身上常見的姿態」。

她指他進入西敏寺時走得緊張兮兮，這是毋庸置疑的、他「單拖赴會」的標誌，以及「他在想自己的事」。

他融入群體後開始笑容滿面，這顯示他感到較自在。

雷爾頓補充稱，他與家人這趟團聚注定是緊張的，他手握着禮服外套邊緣可能顯示他需要一個「小小的擁抱」，這會讓他自己感覺好一點。

▼哈里王子出席查理斯三世加冕典禮的照片

《鏡報》6日引述讀唇專家稱，王子進入西敏寺時與賓客交談，說過「你好」、「早安」、「很高興見到你」。

專家稱，王子在注意到加冕典禮場面壯觀時說了「看那個」以及「可喜的」。