查理斯加冕︱哈里王子「扭身扭勢」想什麼？身體語言專家：需抱抱
英國哈里王子（Prince Harry）5月6日出席父親英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮。英媒6日引述身體語言專家稱，王子在進入西敏寺（Westminster Abbey）時覺得緊張，他可能需要一個小小的擁抱。
《每日郵報》網站6日引述身體語言專家雷爾頓（Carole Railton）稱王子進入西敏寺時與其他人的步伐不一致，不時「扭身扭勢」，顯示他覺得不安。
雷爾頓指哈里的身體扭來扭去，顯示他覺得不舒服，「這不是我們在王室成員身上常見的姿態」。
她指他進入西敏寺時走得緊張兮兮，這是毋庸置疑的、他「單拖赴會」的標誌，以及「他在想自己的事」。
他融入群體後開始笑容滿面，這顯示他感到較自在。
雷爾頓補充稱，他與家人這趟團聚注定是緊張的，他手握着禮服外套邊緣可能顯示他需要一個「小小的擁抱」，這會讓他自己感覺好一點。
▼哈里王子出席查理斯三世加冕典禮的照片
《鏡報》6日引述讀唇專家稱，王子進入西敏寺時與賓客交談，說過「你好」、「早安」、「很高興見到你」。
專家稱，王子在注意到加冕典禮場面壯觀時說了「看那個」以及「可喜的」。
查理斯三世加冕典禮當日的情況是？查理斯與卡米拉及戴安娜故事詳情。
香港01為你完整紀錄查理斯加冕典禮過程。英國新王6件您未必知的事，曾遭欺凌缺乏家庭溫暖。查理斯三世（Charles III）登基前，與卡米拉受到不少爭議，但最後卡米拉由英國最犯眾憎情婦到當上王后卡米拉美貌不及戴安娜，但就奪查理斯三世歡心，而早前戴安娜從未曝光錄音就揭女人最痛。
查理斯三世的加冕禮當日，威廉王子凱特一家及哈里王子的表現如何?
凱特在查理斯三世的加冕禮當日，沒有戴后冠，反而與女兒夏洛特公主穿上「母女裝」出席，兩人都仙氣滿滿，十分搶鏡。喬治王子及路易小王子表情多多，大派表情包。反而哈里王子就不時扭身扭勢。梅根沒有出現有機會中計，有外媒指是王室計謀讓她自願缺席。