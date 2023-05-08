地方選舉慘敗　英國保守黨下屆大選料失政權

英國執政保守黨在上周地方選舉中慘敗，失去至少1061個地方議席，預告該黨將在明年全國大選中痛失江山。

英格蘭地區上周四（5月4日）舉行地方議會選舉，8000多個議席的計票結果幾乎全部已經出爐。保守黨失去1061席，超過選前預測的最壞情況。這1000多席中，主要反對黨工黨拿下略多於一半的席次，自由民主黨則蠶食了保守黨位於南部農村腹地的議席。

根據英國廣播公司（BBC）的分析，如果將結果外推到整個英國，表明工黨可能獲得35%的全國選票份額。保守黨將獲得26%。自民黨則以20%位居第三。

保守黨儘管在上周於地方選舉大敗，但首相辛偉誠（左一）接着一連數日馬不停蹄要出席英王查理斯三世的加冕活動。（Reuters）

BBC民調分析師、斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde University）政治學教授柯蒂斯（John Curtice）說：「預計工黨領先保守黨九個百分點，這是工黨自2010年失去政權以來，在我們的調查中取得的最大領先優勢。」

天空新聞則估計，工黨將在全國投票中領先七個百分點。英國普利茅斯大學政治學名譽教授、選舉專家思拉舍在為天空新聞撰寫的一篇文章中指出，這將使工黨成為大選中的最大黨，但仍無法贏得絕對多數。

選舉結果表明，在經歷了混亂的2022年，即保守黨將兩位首相約翰遜和特拉斯趕下台之後，現任首相辛偉誠要扭轉保守黨的命運還有很長的路要走。這次結果也首次提供廣泛證據，表明工黨黨魁施紀賢兩位數的全國民調領先優勢，正落實到選民對工黨的支持上。這將使工黨信心滿滿地迎接全國大選。英國最遲必須在2025年1月之前舉行新一屆大選。

施紀賢上周五在倫敦東南部的查塔姆興奮地對支持者說：「毫無疑問：工黨有望在下屆大選中贏得多數席位。」

幾名保守黨議員說，選舉結果證實了他們的擔憂，即保守黨需要的不僅僅是辛偉誠的穩定承諾。一名內閣部長說，選民把英國的所有問題都怪罪於保守黨，不管這是不是保守黨的錯。

這次選舉也表明，在2019年協助約翰遜取得大選勝利的脱歐後政治調整再次發生變化，這次是反對保守黨。一名資深保守黨黨員說，這看起來像是最壞的情況，即支持英國脱離歐盟的北方人重返工黨懷抱，而投票支持留歐的南方人則投奔自民黨。

辛偉誠告訴BBC：「我從選民那裏聽到的訊息是，他們希望我們專注於他們最關注的事項。」