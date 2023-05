英國護士涉殺7嬰案審訊　揭留字條「我故意殺他們」　她否認控罪

英國33歲護士萊特比(Lucy Letby)過去任職醫院護士期間,涉嫌殺害7名嬰兒和企圖毒殺另外10名新生兒,案件轟動一時,5月2日公開審訊,庭上展示被告曾寫的紙條,留有「我故意殺了他們」等字句。她否認控罪,辯稱照顧嬰兒時「只有盡力做到最好」。



萊特比在曼徹斯特的法院出庭,她否認控罪,並向法庭稱「這些指控是毀滅性的,它改變了我的一生。」

庭上向陪審團展示的證據顯示,萊特比曾寫下紙條,內容有字句如「我故意殺了他們,因為我不夠好」(I killed them on purpose because I'm not good enough)、「我是邪惡的,我做了這事」(I am evil, I did this)。

萊特比否認此意味她故意殺嬰,辯稱意思只是她認為自己不夠好,未能履行職責。她又指寫字條時的狀態是「心煩意亂」(distraught)。

在2022年10月的審訊上,萊特比被指是以注射胰島素方式毒死嬰兒。

萊特比在外界眼中曾是好相處、貼心的護士,她在切斯特伯爵夫人醫院(Countess of Chester Hospital)的新生兒照護室工作,然而在2015年至2016年院內陸續出現「嬰兒死亡」的案例,引起關注。

不久後,院內的醫護人員發現死掉的新生兒中,大部分都是早產兒,且死於心臟衰竭,腿部也出現奇怪的斑點。警方之後介入調查,發現案情不尋常,懷疑萊特比在看護過程中動手腳。

萊特比如今被控在2015年6月至2016年6月期間殺害7名嬰兒,包括5男2女,還有涉嫌企圖殺害另外10名嬰兒,包括5男5女。