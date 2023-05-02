英國護士涉殺7嬰案審訊　揭留字條「我故意殺他們」　她否認控罪

英國33歲護士萊特比（Lucy Letby）過去任職醫院護士期間，涉嫌殺害7名嬰兒和企圖毒殺另外10名新生兒，案件轟動一時，5月2日公開審訊，庭上展示被告曾寫的紙條，留有「我故意殺了他們」等字句。她否認控罪，辯稱照顧嬰兒時「只有盡力做到最好」。



萊特比在曼徹斯特的法院出庭，她否認控罪，並向法庭稱「這些指控是毀滅性的，它改變了我的一生。」

庭上向陪審團展示的證據顯示，萊特比曾寫下紙條，內容有字句如「我故意殺了他們，因為我不夠好」（I killed them on purpose because I'm not good enough）、「我是邪惡的，我做了這事」（I am evil, I did this）。

萊特比否認此意味她故意殺嬰，辯稱意思只是她認為自己不夠好，未能履行職責。她又指寫字條時的狀態是「心煩意亂」（distraught）。

在2022年10月的審訊上，萊特比被指是以注射胰島素方式毒死嬰兒。

萊特比在外界眼中曾是好相處、貼心的護士，她在切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）的新生兒照護室工作，然而在2015年至2016年院內陸續出現「嬰兒死亡」的案例，引起關注。

不久後，院內的醫護人員發現死掉的新生兒中，大部分都是早產兒，且死於心臟衰竭，腿部也出現奇怪的斑點。警方之後介入調查，發現案情不尋常，懷疑萊特比在看護過程中動手腳。

萊特比如今被控在2015年6月至2016年6月期間殺害7名嬰兒，包括5男2女，還有涉嫌企圖殺害另外10名嬰兒，包括5男5女。