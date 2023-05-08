馬哈蒂爾：美國不應在台灣問題上挑釁中國

《環球時報》5月8日刊登馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）專訪。馬哈蒂爾稱，美國不應在台灣問題上挑釁中國，指美國把精力、資源用於對抗、備戰，對中美以至世界都沒有好處，並稱讚中國在俄烏戰事上成功扮演「和平締造者」。



馬哈蒂爾以美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台為例，指自己認為美國正尋求挑釁，加劇兩岸緊張關係。他指出，北京將提升自身軍事能力，台灣亦如是，而台灣要從美國購買武器，意味美國是台海緊張局勢的得益者。

他續指，希望美國人和中國人都認識到，對抗和戰爭對兩國沒有好處，應學會共存，若關係緊張，就無法把精力用在促進國家發展、富裕，並強調將資源用在對抗、備戰對任何人都沒有好處。

馬哈蒂爾談及俄烏戰爭時，稱讚中國在其中扮演的是一個不同尋常的新角色，以「和平締造者」試圖推動烏克蘭和俄羅斯通過和談解決問題。

他表示，美國和北約不想看到中國扮演這個角色，但事實上戰爭無法解決任何問題，如果繼續戰鬥、殺戮，俄烏兩國都不會取得真正勝利。他認為，「東方集團」和「西方集團」正加劇對抗，令戰事有可能升級為一場世界級大戰。