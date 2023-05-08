中美會因台灣開戰？秦剛受訪沙特《中東報》回應｜全文照錄

中國外交部5月8日公布中國國務委員兼外長秦剛接受沙特阿拉伯《中東報》（Asharq Al-Awsat）採訪的內容。記者問中美是否會因台灣而爆發戰爭。秦剛指，中方始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也保留採取一切必要措施的選項。



秦剛表示，「台獨」是危害台海和平穩定的最大威脅，美方如果真心希望台海和平穩定，就應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守中美三個聯合公報和美領導人作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」，而不是相反。

他稱台灣是中國領土不可分割的一部份，中方在台灣問題上堅定捍衛國家主權和領土完整，維護包括台灣人民在內14億中國人民的權益，要打擊的是企圖分裂中國、策動台灣獨立的勢力。

他說當前台海局勢持續緊張，根源在於台灣民進黨當局「倚美謀獨」，拒不認同一個中國原則，而美方為遏制中國發展，搞所謂「以台制華」，一邊聲稱奉行「一個中國政策」，一邊卻執意與台灣民進黨當局升級官方往來和實質關係；一邊說不支持「台獨」，一邊卻向台灣出售先進武器、縱容其「以武謀獨」。

他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中國同包括美國在內各國建立和發展關係的關鍵政治基礎，也是二戰後國際秩序的重要組成部份。他指當前美方在台灣問題上的所作所為，不僅是對一個中國原則的嚴重違背，更是對戰後國際秩序、國際關係基本準則的嚴重破壞。

《中東報》記者也有就其他問題向秦剛發問，以下是訪問內容：

一、您如何評價中沙關係？兩國合作最重要的領域和前景是什麼？

答：中國有句古詩，相知無遠近，萬里尚為鄰。中沙關係正是這句詩的生動寫照。兩國雖相隔萬里，但情深誼長。建交33年以來，中沙關係全面快速發展，政治互信不斷加深，互利合作碩果纍纍，成為互相尊重、真誠相待的好朋友，共謀發展、合作共贏的好夥伴，相知相親、互學互鑒的好兄弟，樹立不同文明國家友好交往的典範。

當前，中國正致力於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，沙特也在推進經濟多元化發展，兩國關係發展面臨新的機遇。2022年12月，中國國家主席習近平對沙特成功進行國事訪問，並出席首屆中國—阿拉伯國家峰會和中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。習近平同沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）和王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman） 兼首相深入交流，為新時代中沙關係發展指明方向、規劃路徑，標誌着中沙關係邁上新的高度。

面向未來，中方將繼續把沙特置於中國中東外交優先位置，與沙特一道，進一步加深共建「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」對接，攜手推動落實全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，在共同發展中實現優勢互補，在共同進步中推進民族振興，不斷賦予中沙全面戰略夥伴關係新的時代內涵。

二、沙特代表團已抵達德黑蘭討論重開使館和駐馬什哈德領館，伊朗代表團也已抵達利雅得為重開使館做準備。對此您如何評價？沙伊和解將在多大程度上加強本地區的安全和穩定？

答：近期，沙伊雙方按照「北京協議」確定的路線圖和時間表，向對方國家派遣復館工作組，邁出改善關係的實質性步伐，中方對此表示歡迎。阿拉伯有句諺語，「耐心行事的人，實現自己的願望」。中方相信，沙伊雙方只要繼續秉持和解和建設性姿態，按照雙方已經達成的共識推進改善關係進程，就一定能增信釋疑，實現睦鄰友好。

沙伊兩國持續改善關係，不僅翻開沙伊關係新的篇章，也為對話協商化解國家間矛盾分歧樹立榜樣。當前，中東地區國家間關係正掀起一股「和解潮」。事實證明，挑撥矛盾、加劇對立來控制地區安全、服務自身利益，不得人心，不會長久。只有秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，走對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路，才能實現長治久安。

作為中東國家的好朋友、好夥伴，中方將堅定支持中東國家展開建設性的溝通對話，堅定支持地區國家堅持戰略自主、加強團結協作，為促進中東安全穩定貢獻中國智慧、中國力量。

三、美國以伊朗核威脅為藉口，宣布向波斯灣派出一艘可攜帶154枚「戰斧」巡航導彈（Tomahawk）的核潛艇。對此您如何評價？

答：中東需要緩和而不是緊張，需要對話而不是對抗。中東是中東人民的中東，不是誰家的後院。我們敦促有關國家為促進中東和平穩定貢獻正能量，而不是相反。

四、在同習近平會晤後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對美立場明顯改變，拒絕以對抗中國來討好美國，並尋求減少對美元的依賴。這是雙方會晤成果嗎？中方對此如何評價？中國是否試圖替代美國在歐洲的地位？

答：法國總統馬克龍對中國的訪問非常成功，習近平同馬克龍進行友好深入的交流，就中法關係、中歐合作以及應對全球性挑戰達成重要共識。中歐關係、中法關係不針對、不依附、不受制於第三方，中法高層交往無意影響各自對美關係，中國無意替代美國在歐洲的地位，同時我們反對美方干擾破壞中歐、中法關係，反對美方脅迫歐洲排斥疏遠中國。

法國是有獨立自主傳統的大國，一直積極推動歐洲戰略自主。戰略自主是維護自身獨立的應有之義，是符合歐洲利益的選擇。特別是歐洲深受冷戰之苦，應當成為合作共贏的舞台，而不是地緣政治的棋盤。

中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，中法作為聯合國安理會常任理事國，中歐關係、中法關係既關乎雙方福祉，也關乎全球穩定和繁榮。中方始終視歐洲為多極化世界中的獨立一極，我們願同歐方和法方一道，堅持互相尊重、合作共贏，克服干擾和困難，推動中歐全面戰略夥伴關係不斷發展。

五、一些觀察人士將中俄元首會晤視作兩國結成戰略聯盟，打造多極化世界秩序核心的開端。對此您如何評價？

答：長期以來，中俄關係之所以能夠經受住國際風雲考驗，關鍵在於找到一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，這條道路堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，致力於互相尊重、和平共處、合作共贏，完全超越零和博弈、陣營對壘的舊思維舊模式，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥，代表着時代進步和歷史發展的正確方向。

個別國家總是熱衷於炒作「中俄結盟」，這是「以小人之心度君子之腹」，是典型的冷戰思維，也反映他們世界觀的過時和貧乏，只看到單極世界中的結盟對抗，看不到多極世界裏的合作共贏。

作為聯合國安理會常任理事國和重要大國，中俄將繼續致力於推進新時代全面戰略協作夥伴關係，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅持真正的多邊主義，推動世界多極化和國際關係民主化，也為人類發展進步作出應有貢獻。

六、請介紹下中方在烏克蘭危機上的立場。習近平近期會與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面嗎？美西方呼籲中國不要向俄羅斯提供武器，並威脅將對華實施制裁，對此中方如何回應？

答：烏克蘭危機全面升級一年多來，至今依然形勢複雜嚴峻，令人深感痛惜。現實再次證明，衝突戰爭沒有贏家，制裁打壓、火上澆油只會導致衝突螺旋升級。

中國不是烏克蘭危機製造者，也不是衝突當事方，但作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們沒有隔岸觀火，更沒有遞刀拱火，而是始終站在和平的一邊，站在正義的一邊，為和談發聲，為止戰盡力，致力於危機的政治解決。

我們主動提出政治解決的中國主張。習近平在危機全面升級之初就提出「四個應該」，即各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。不久前，中方發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，核心思想就是勸和促談。

我們積極凝聚政治解決的國際共識。3月，習近平訪俄期間，同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就烏克蘭危機進行坦誠深入的交流，強調負責任的對話是解決問題的最佳途徑。近來，習近平同訪華的法國、巴西、歐盟等領導人會談，共同探尋烏克蘭危機的政治解決之道。日前，習近平應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話，明確指出對話談判是唯一可行出路，希望各方通過對話共同為危機的政治解決積累有利條件，共同尋求歐洲長治久安之道。

但令人感到遺憾的是，個別國家為了自身地緣政治私利，不願看到戰火盡快平息，炮製各種謠言謬論抹黑攻擊中國，還對中國企業實施無理制裁，甚至藉口烏克蘭問題加緊向台灣出售武器，干涉中國內政。我相信，世界各國人民的眼睛是雪亮的，誰是誰非，自有公論。中方將繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。同時，我們堅決反對美國的霸權霸道行徑，堅定維護自身的正當權益。