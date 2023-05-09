日本銀座錶舖囂張劫案　4疑犯年僅16至19歲　勇敢推門女子成焦點

日本5月8日發生搶劫案，3名蒙面劫匪在銀座打劫一間高級手錶店，搶走過百隻名錶。警方後在港區赤坂一個公寓拘捕4人。因4名疑犯年僅16至19歲，手法囂張，且案發經過到逮捕過程均被清楚拍下，引起全國關注。



綜合日本媒體報道，被捕4人由16至19歲，其中一名是學生。案發8日晚上6時半左右，為於銀座中心的勞力士專門店「Walker銀座888店」遭到搶劫。3名帶着面具的蒙面劫匪闖進店內，以刀及鐵撬指嚇店員，打砸櫥窗並搶走過百隻名錶，價值超過1億日圓（約650萬港元）。

圖為5月8日，銀座Walker銀座888店，劫匪在店內搶劫一刻被清楚拍下。（日TV News Youtube截圖）

據途人拍攝的影片，匪徒從店逃跑後搭乘接載的白色汽車高速離開。警方後在距離案發現場3公里，為於港區赤坂一個公寓發現涉事汽車，大量警察到場逐家逐戶搜尋，最終在一個單位及附近拘捕4人。

據途人拍攝的影片，其中一名疑犯一度爬上數層高的陽台邊緣企圖跳下，遭勸阻後返回單位後被捕。

圖為5月8日，一名疑犯與方對峙時爬上露台邊緣，企圖跳下。（日TV News Youtube截圖）

勇敢婦女成為焦點

在劫案發生的瞬間，一名穿着黑色上下衣服的女子，兩度推門把店門關上，一度阻止犯人離開。其中一名匪徒大叫「（再來就）要殺了你！」推開門，急步走向接應的汽車離開。

網民紛紛稱讚那名女子的行為非常勇敢，而她未被匪徒所傷也是萬幸。雖然沒法確認該女子是誰，但網民據拍攝到她手持的黑色手袋，發現似乎是高達40萬日圓（約2.6萬港元）的名牌手袋，因此相信不是富裕旅客就是當地公司的老板等，有相當收入的人。

可能是近日網上的「劫匪招募」

由於犯人的手法相當囂張，被捕疑犯十分年輕關係，有懷疑指他們並非主謀。《讀賣新聞》引述警方消息，指他們可能是受僱網上，為報酬犯案。

日本警方近月發現有人在線上「招募劫匪」，以高額報酬吸引打劫。東京上野及澀谷在3月及4月先後發生類似劫案，有被補疑犯後來供稱，是在網上受到招募犯案。警方表示會以此方向調查，但稱要揪出主謀有一定難度，犯人使用的通訊軟件保密性高的，難以追尋背後控制的犯罪集團所在。