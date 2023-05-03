內地客去年1.7億購中環銀座式商廈　上月撻訂料損手1700萬

核心區寫字樓市場走勢疲弱，中環區新近更錄得一宗逾億元的撻訂個案。恒地（0012）與桂洪地產合作發展的中環安蘭街18號銀座式商廈，去年獲內地客以約1.7億元買入頂層複式連天台單位，不過在4月份該宗交易落實取消，意味該名內地客將損失一成訂金，連其他洗費蝕讓金額更高達逾2,400萬元。



上述單位為安蘭街18號銀座式商廈頂層28樓及29樓複式單位，面積約4,896平方呎，附設天台，原於2022年7月29日以約1.7億元易手，成交呎價約3.48萬元，買家為MIDTOWN GROUP LIMITED。據悉，該公司董事為內地人士。

不過在今年4月18日，該宗交易已正式取消，預計買家將會遭發展商殺訂，料損失樓價一成的訂金，即約1,700萬元。

恒基林達民：單位暫時先作收租

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民回覆《香港01》表示，對於撻訂事宜不方便透露，但指不會急於重新推售，單位暫時先用作收租。

2013年起拆售 當時意向呎價4萬

安蘭街18號銀座式商廈早於2013年推出市場拆售，當時開價意向呎價高達約4萬元。反映上述頂層複式戶的去年成交呎價約3.48萬元，較10年前開價明顯大幅回落，不過來自內地的買家最終依然撻訂。

此外，中環安蘭街18號近月亦有不少租務放盤推出。利嘉閣（工商舖）地產聯席董事陳國基表示，該廈近日亦有中層單位推出放租，建築面積約2,464方呎，意向月租約13萬元，呎租約53元。單位樓底高約4米，預留煤氣接駁位供租戶使用，適合包括餐飲業等各行業租戶進駐。