俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵　普京稱俄被迫應戰

俄羅斯5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在閱兵儀式上發表講話，他指俄羅斯被迫應戰。



普京表示，西方國家已忘記是誰殲滅可怕的全球惡魔，而俄羅斯被迫應戰，但俄羅斯已戰勝恐怖主義，也會贏得這場戰爭。他指俄羅斯希望看到一個和平、穩定的未來，任何獨霸主義都是不可接受的。他稱西方國家正摧毀紀念碑，納粹主義的崇拜正被創造，這種侮辱是一種犯罪。

他在講話期間，宣布為偉大衛國戰爭期間的喪生者默哀一分鐘。

他稱整個俄羅斯都為支持特別軍事行動的參與者團結在一起，整個俄羅斯團結一心，支持特別軍事行動的參與者。

普京說，對俄羅斯命運起決定性作用的戰鬥始終是神聖的，俄方為那些參與特別軍事行動的人感到自豪，現在沒有甚麼比這更重要。

他指俄羅斯為特別軍事行動的參與者，即所有在前線戰鬥的人，在炮火下為前線提供保障的人、搶救傷者的人感到驕傲。他稱現在沒有比他們的戰鬥更重要的事，如今在這些人身上維繫着國家安全，承載着國家和民族的未來，他們在光榮地履行戰鬥職責，為俄羅斯而戰。普京表示，這些人身後是家人、孩子、朋友，他們在等着。他相信，戰士能感受到他們無限的愛，整個國家團結一心，支持英雄們，所有人做好提供幫助的準備，為戰士祈禱。

他提及中國為抗擊日本軍國主義所作出的貢獻。

俄羅斯在閱兵儀式上，展示多種軍事裝備以及武器。T-34坦克率先出場，俄軍也展示「虎-M」多用途裝甲車（Tiger-M）、「伊斯坎德爾-M」導彈系統（Iskander-M）、S-400防空導彈系統、「亞爾斯」洲際彈道導彈系統（Yars）、新型飛鏢型裝甲車（Bumerang）。