莊文浩事件發酵　中國驅逐加拿大駐上海領事　北京：正當和必要

加拿大驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍後，中國5月9日宣布反制措施，把加拿大駐上海總領館領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）列為「不受歡迎的人」，要求她5月13日前離華。中國外交部表示這是中方維護自身合法權益之舉，完全正當和必要。



中國外交部發言人汪文斌表示，中方從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加拿大內政」完全是無稽之談，是對中方的污衊抹黑和基於意識形態的政治操弄，加方以莫須有的罪名宣布中國外交人員為「不受歡迎的人」，違反國際關係基本準則，蓄意破壞中加關係，性質十分惡劣。

他稱一段時間以來，加國媒體和有關政要援引所謂加安全情報局機密文件，編造虛假信息，抹黑中國駐加使領館，有關指責毫無事實根據，純屬別有用心的捏造。

他指針對加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，宣布加拿大駐上海總領館領事甄逸慧為「不受歡迎的人」，要求其5月13日前離華，這是中方維護自身合法權益之舉，完全正當和必要。

根據資料，甄逸慧（Jennifer Lalonde）為加拿大駐上海總領事館政治、經濟和公共事務領事。

加拿大外長趙美蘭（Mélanie Joly）之前在5月8日宣布，驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍。此事緣於加拿大《環球郵報》5月1日引述機密文件和一名不具名安全消息人士報道稱，在北京宣布制裁加拿大保守派議員莊文浩（Michael Chong）後，試圖獲取莊文浩可能身在香港的親屬訊息，趙巍被指控與此事有關。

中國駐加拿大使館發言人之後批評加拿大政府的決定是基於個別政客和媒體的謊言，中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。