莊文浩事件︱中加互逐外交官始末　加媒指事件自2021年開始

加拿大在5月8日宣布驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍，遭到中國反制，驅逐加拿大駐上海領事。事緣加拿大《環球郵報》的報道，指趙巍企圖搜集在野黨華裔國會議員莊文浩（Michael Chong）在香港的家人資料，干涉內政。



《環球郵報》在5月1日報道，指加拿大安全局密件揭露中國駐多倫多領事館，因莊文浩批評中國在新疆行徑，企圖搜集莊文浩在香港的家人資訊。莊文浩2021年動議譴責中國對維吾爾族進行「種族清洗」，遭北京制裁。

圖為2017年6月，華裔國會議員莊文浩。他的家人居住在香港。（Reuters）

報道指出，北京試圖取得莊文浩在親人的相關資訊，意圖藉此嚇阻莊文浩及其他國會議員採取反對中國的立場。報導同時點名，中國駐多倫多領事館的外交官趙巍參與了這項行動。

中國雖然否認相關報道，加拿大外交部在8日宣布，把趙巍列為「不受歡迎人物」，驅逐出境。同日中國宣布把加拿大駐上海總領館領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）列為「不受歡迎的人」驅逐出境，實施反制。

莊文浩告訴《多倫多星報》（Toronto Star），指他為保護家人安全已多年沒和家人聯絡，但沒想到他們還是成為受騷擾對象。莊文浩批評中國以海外家庭為目標，恐嚇和脅迫加拿大人，是一個嚴重的國家威脅。

莊文浩稱早在2021年就聽取了安全部有關中國可能干涉內政的簡報，質疑政府早在2021年已得悉他的家人受騷擾的情報，為何拖延至今天才行動。總理杜魯多（Justin Trudeau）則指直到《環球郵報》報道才得悉此事。

中國駐加拿大大使館發言人反駁指，加方基於個別政客和媒體謊言，宣布中國領事官員為「不受歡迎的人」，嚴重違反國際法及國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對。